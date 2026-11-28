Истински коледен сюжет, достоен за филм, се разигра в английския град Мидълзбро. Възрастна жена с електрическа количка за придвижване бе заснета от охранителна камера да поврежда празничната украса на семейна къща.

Необичайната история намери място в британските издания The Sun, The Guardian и The Times, които сравниха жената с прочутите литературни врагове на Коледа-Гринч и Скрудж.

На сутринта на 26 ноември 31-годишната Бет Уилсън-Крофт се подготвяла да заведе шестгодишната си дъщеря на училище, когато забелязала, че коледните лампички пред дома им не светят.

При по-внимателен оглед установила, че кабелите са прерязани.

Първоначално жената предположила, че става въпрос за детска пакост. Когато прегледала записите от охранителната камера, останала изумена.

Неочакваната посетителка

Кадрите показват възрастна жена, която се придвижва по тротоара с електрическа количка. Тя спира край оградата на семейния дом и посяга с ножица към празничните лампички.

След секунди светлините угасват, а жената продължава по пътя си.

Бет разказва, че не познава извършителката и няма представа какво би могло да я подтикне към подобна постъпка.

Случаят е особено неприятен за семейството, тъй като голяма част от празничната украса е предназначена да радва малката им дъщеря.

Майката публикувала записа в социалните мрежи с надеждата да получи информация за самоличността на жената. За инцидента била уведомена и полицията.

Още повече светлини, Дядо Коледа и машина за сняг

Вместо да се откаже от празничната украса, Бет решила да направи точно обратното.

Тя обявила, че ще възстанови лампичките и ще добави още украшения, пеещ Дядо Коледа и дори машина за сняг.

На помощ на семейството се притекъл мъж, който успял да поправи прекъснатите кабели, без да се налага закупуването на нови лампички.

Скоро домът отново засиял. Сред празничните фигури се появили огромно надуваемо джинджифилово човече, снежни човеци, Дядо Коледа и еленът Рудолф.

Историята се разпространила из града и украсената къща започнала да привлича местни семейства, които водят децата си да се порадват на светлините.