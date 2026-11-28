Гърция се радва на отлична реколта от маслини, но вместо повод за радост тя се превръща в сериозно изпитание за местните производители. Плодовете са узрели, а няма достатъчно хора, които да ги приберат.

Острият недостиг на работна ръка застрашава и стопанствата, които отглеждат праскови, череши, киви, цитрусови плодове и оранжерийни зеленчуци. По данни на Националния съюз на земеделските кооперации в Гърция не достигат между 70 000 и 80 000 сезонни работници.

Основната маслинова реколта в южната ни съседка се събира от октомври до януари. В ранната есен се берат зелените трапезни маслини, а сега е в разгара си кампанията по прибиране на плодовете, предназначени за производство на зехтин.

Тя продължава от октомври до декември, когато маслините променят цвета си от зелен към виолетов и черен. Последни, между ноември и януари, се берат напълно узрелите черни трапезни маслини.

Надниците се удвоиха за пет години

Гръцките производители са притиснати от три страни – недостига на берачи, растящите разходи и спада на цените на зехтина.

За пет години възнагражденията на селскостопанските работници в Гърция са се увеличили приблизително двойно. През 2021 г. берачите на маслини са получавали между 30 и 40 евро на ден, докато сега надниците варират от 60 до 90 евро, съобщава гръцкото издание „Прото тема“, цитирано от БТА.

При надница от 80 евро дневните разходи за възнагражденията на четирима работници възлизат на 320 евро. Това се равнява на стойността на 100 килограма зехтин при изкупна цена от 3,20 евро за килограм.

Към тази сума трябва да се прибавят разходите за настаняване и изхранване на работниците, гориво и преработка на маслините.

На фона на понижаващите се цени на зехтина производството на маслини става нерентабилно за много стопанства.

В райони като Тесалия фермерите вече се отказват от трудоемките култури и се насочват към отглеждането на бадеми, шамфъстък и други насаждения, които позволяват механизирано прибиране на реколтата.

Българите предпочитат Германия

В продължение на десетилетия гръцкото земеделие разчиташе на работна ръка от съседните балкански държави – основно България, Румъния и Албания.

Днес по-голямата част от тези работници избират по-добре платените възможности в Западна Европа или остават в родните си страни.

Особено привлекателна за тях е Германия, където дневните възнаграждения достигат 100 евро.

В опит да компенсират недостига на работна ръка гръцките власти се обръщат към държави извън Европейския съюз, но и там се сблъскват със сериозни затруднения.

Хиляди работници чакат разрешение

През първите девет месеца на 2026 г. гръцките власти са издали разрешения за привличането на 68 000 работници от страни извън ЕС, предимно за нуждите на земеделието.

Не е ясно обаче колко от чужденците действително са пристигнали в Гърция и са започнали работа.

Други около 20 000 заявления от азиатски държави все още очакват одобрение. Визовите процедури са тромави и отнемат месеци, а процентът на отказите в гръцките консулства е висок. При кандидатите от Виетнам например той надхвърля 60 на сто.

Разочароващи са и резултатите от споразумението между Атина и Кайро за привличане на до 5000 сезонни работници. До средата на годината в Гърция са пристигнали едва 150 работници от Египет.

Тагове: Гърция, маслини, зехтин, реколта, земеделие, сезонни работници, берачи, надници, българи в чужбина, Германия, Тесалия, работна ръка