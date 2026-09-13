Тунис е сред най-големите производители на зехтин в света-но го няма на етикета
86% от него се изнася на едро и се продава под чужди марки, новото поколение се опитва да промени модела
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86% от него се изнася на едро и се продава под чужди марки, новото поколение се опитва да промени модела
Анализът обхваща развитието на икономиката, пазара на труда, имотите, храните, горивата и електроенергията
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