Министърът на туризма с важни новини за лято 2026
Той подчерта, че контролът срещу нерегламентираните практики ще бъде засилен
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Той подчерта, че контролът срещу нерегламентираните практики ще бъде засилен
Младите ходят в чужбина
Kомпанията ще инвестира между 10 и 18 млн. лв., в зависимост от големината и вида на магазина
Разширява се обхватът на мярката за подпомагане, съобщи Българската банка за развитие
Част от сезонните работници са българи
Правителството въвежда карантина при пристигане с тежко условие за сезонни работници
Стоят на летище "Шарл де Гол", не ги пускат в страната
Самолетът с българските сезонни работници кацна в София
Германия въвежда процедура за влизане на български сезонни работници в страната
Министерствата на земеделието и на вътрешните работи на Германия постигнаха съгласие
Министърът по прехраната ще иска по-голяма квота
140 еднодневни договора за наемането на работници за краткотрайна сезонна работа в земеделието са заверени в Областната дирекция „Инспекция" по труда"...
София. Великобритания няма да ограничава възможността на български и румънски граждани да работят в страната, съобщиха от британското посолство в Софи...