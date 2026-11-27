Турският външен министър Хакан Фидан коментира позицията, която Турция е представила пред грузинския посланик в Анкара - Арчил Каландиа, след футболния мач от Лига Европа в грузинския град Батуми между турския Бешикташ и израелския Апоел Беер Шева, при който се стигна до полицейска намеса и арести на турски фенове.

Хакан Фидан заяви, че случилото се не подхожда на отношенията на Турция и Грузия и именно това послание е предадено на дипломата.

"Това за нас е крайно неприемлива ситуация. Не отива на нивото на отношенията между двете държави. Не можем да приемем проявата на такова отношение към зрителите (на стадиона- бел. ред.). Смятaм, че разбраха посланията ни по тази тема", заяви Фидан.

Турция привика посланика на Грузия в Министерството на външните работи, за да изрази своя протест след полицейската намеса и използването на сълзотворен газ срещу фенове по време на мача от Лига Европа.

Двубоят беше прекъснат за около 30 минути заради инциденти по трибуните, тъй като преди мача футболистите на Бешикташ отказаха да се ръкуват със съперниците си на терена, а по време на срещата феновете на отбора от Истанбул развяха знамена на Палестина по трибуните, което доведе до сблъсъци с полицията.

В Грузия съобщиха за 16 арестувани привърженици,

които по-късно бяха освободени. По време на разговорите Турция е поискала от Грузия всеобхватно разследване на случая и правни действия за неправомерното използване на сила.

Мачът беше преместен в грузинския град Батуми,

след като беше решено, че не може да се играе в Турция по съображения за безопасност.

Хакан Фидан обясни, че е разбрал за случилото се в самолета за Пакистан и веднага след това е разговарял с грузинския външен министър.

"Най-важно беше ситуацията да деескалира, нито един гражданин да не остане в ареста, да бе бъде ранен и да получи необходимото внимание", коментира турският външен министър пред Анадолската агенция. Той подчерта, че при възникналата ситуацията министрите на правосъдието и вътрешните работи също са предприели действия.

Турция е поискала от Грузия всеобхватно разследване на случая и правни действия срещу неправомерното използване на сила.