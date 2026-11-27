Специалната среща на върха на лидерите от ЕС за многогодишния бюджет на блока приключи тази нощ без резултат. Разговорите трябваше да продължат и днес, но заради липсата на напредък лидерите си тръгнаха от Брюксел.

Следващата среща ще е през декември.

Не беше постигната и единодушна подкрепа за новия заем от 45 милиарда евро за Украйна.

Председателят на Европейския съвет Антонио Коща съобщи, че 24 държави са подкрепили заема за Киев, три държави са против, а България е подкрепила само невоенната част от него.

Европейската комисия предложи първоначално многогодишен бюджет от около 2 трилиона евро. Преди срещата Коща предложи той да бъде съкратен с 204 милиарда евро.

Според част от държавите, които внасят най-много средства в общия европейски бюджет, това съкращение е твърде малко. Друга част от държавите, обединени в групата "Приятели на кохезията", сред които е и България, настояват за запазване на средствата за сближаване и селско стопанство.

"Обсъдихме също предложението на Комисията за допълнителен заем за Украйна. Двадесет и четири държави членки подкрепиха предложението. Една от тях – България – ще участва единствено в невоенния компонент, с фокус върху регионите, в които живее българско национално малцинство. Ще се върнем към този въпрос през декември“, заяви Антониу Коща.

Председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен коментира, че разговорите са били полезни, но предстои още много работа.

“Сега всички части на пъзела трябва да бъдат сглобени. Това ще бъде предизвикателство, но всички знаем, че се нуждаем от споразумение, за да може европейското финансиране да започне да тече още от първия ден на следващата Многогодишна финансова рамка“, добави председателката.