Екстремни климатични явления, политически сблъсъци с глобални последици, големи футболни страсти и едно от най-впечатляващите астрономически събития на XXI век. Всичко това предстои през 2027 г.

Френската информационна агенция АФП откроява четири събития, които ще привлекат вниманието на света през следващите дванадесет месеца.

1. Мощният „Ел Ниньо“ в един все по-горещ свят

2027 г. може да постави нови температурни рекорди заради един от потенциално най-мощните епизоди на климатичния феномен „Ел Ниньо“, наблюдавани досега.

Това естествено явление възниква в Тихия океан на всеки две до седем години и променя обичайните температури и режима на валежите в голяма част от планетата. В свят, който вече се затопля вследствие на климатичните промени, последиците от него стават още по-сериозни.

Според Световната метеорологична организация вероятността явлението да продължи поне до февруари 2027 г. е почти 100 процента.

„Ел Ниньо“ вече оказва влияние върху добивите на царевица в Централна Америка, риболова на аншоа в Перу, както и върху реколтите от ориз и захарна тръстика в Югоизточна Азия.

Що се отнася до предстоящите реколти в някои региони на света и цените на хранителните продукти, „най-лошото може би тепърва предстои“, смята Каве Захеди от Организацията на ООН по прехрана и земеделие.

Всичко това се случва в момент, когато земеделските производители вече плащат висока цена за рязкото поскъпване на торовете и горивата, а международната помощ е значително намаляла.

Кой ще наследи Еманюел Макрон?

Политическото насилие и дълбокото разделение във френското общество, което се проявява по улиците, в парламента и в медиите, пораждат опасения за изключително напрегната предизборна кампания.

Пенсионната система, имиграцията, сигурността и войната в Украйна ще бъдат сред водещите теми в програмите на кандидатите. Протестите на гимназистите обаче ще ги принудят да заемат ясна позиция и по отношение на състоянието на образованието и обществените услуги.

Според част от социологическите проучвания крайнодясната лидерка Марин льо Пен, която води в предпочитанията на избирателите, и представителят на радикалната левица Жан-Люк Меланшон имат шансове да се изправят един срещу друг на втория тур.

Десницата и центристките политически сили обсъждат провеждането на първични избори, докато Рафаел Глюксман вече спечели надпреварата в редиците на социалдемократическата левица.

Междувременно кандидатури обявяват представители на най-различни среди – от хора без политическа принадлежност и привърженици на конспиративни теории до защитници на пряката демокрация, бивши членове на правителството, партийни дисиденти и дори джудист.

Както обикновено, президентските избори във Франция предизвикват истински наплив от претенденти за поста. Не всички обаче ще успеят да съберат необходимите 500 подписа от изборни длъжностни лица, за да бъдат допуснати до надпреварата.

3. Футболът отново ще владее света

Дори без световно или европейско първенство за мъже, 2027 г. няма да остави футболните запалянковци без големи емоции.

На първо място е Шампионската лига и мечтата на Пари Сен Жермен за трети пореден европейски триумф.

Европейски шампион през 2025 и 2026 г., френският клуб продължава да демонстрира впечатляваща форма. Наскоро осем негови футболисти попаднаха сред първите 20 в класацията за „Златната топка“.

След убедителните си победи през октомври срещу Манчестър Сити и Барселона отборът на Луис Енрике се превърна в един от най-страховитите съперници в европейския футбол.

Голямата му цел е нова титла, която може да спечели на 5 юни на стадион „Метрополитано“ в Мадрид.

Едва ли ще има време за почивка, преди футболът отново да завладее света – този път в родината на Краля Пеле.

От 24 юни до 25 юли Бразилия ще бъде домакин на Световното първенство по футбол за жени. За първи път в историята турнирът ще се проведе в Южна Америка. В него ще участват 32 национални отбора.

Настоящите световни шампионки – испанките, водени от Алексия Путеяс и Айтана Бонмати, носителки на последните шест отличия „Златна топка“, ще бъдат отборът, който всички ще искат да победят.

Сред най-сериозните им съперници ще бъдат англичанките, спечелили последните две европейски първенства, както и американките, които също ще се борят за световната титла.

4. Шест минути мрак посред бял ден

На 2 август 2027 г. природата ще предложи един от най-зрелищните си спектакли-пълно слънчево затъмнение с максимална продължителност от 6 минути и 23 секунди.

То ще бъде второто най-продължително пълно слънчево затъмнение през XXI век.

За да станат свидетели на явлението в цялата му красота, любителите на астрономията ще трябва да се отправят към най-южните части на Испания, Северна Африка или Близкия изток.

Пълните слънчеви затъмнения се случват периодично, но възможността да бъдат наблюдавани над населени територии е значително по-рядка, тъй като моретата и океаните покриват по-голямата част от земната повърхност.

При това явление Луната застава между Земята и Слънцето, хвърляйки сянката си върху тясна ивица от планетата.

Благодарение на едно забележително космическо съвпадение Луната е приблизително 400 пъти по-малка от Слънцето по диаметър, но същевременно се намира около 400 пъти по-близо до Земята. Така видимите размери на двете небесни тела са почти еднакви.

За няколко минути дневната светлина отстъпва място на мрака, а около тъмния диск на Луната се разкрива сияещата слънчева корона.

Едно от най-подходящите места за наблюдение на затъмнението през 2027 г. ще бъде районът на египетския град Луксор – древната Тива, прочута със своите храмове и археологически съкровища.

Там, сред свидетелствата за една от най-великите цивилизации в човешката история, нощта ще настъпи за повече от шест минути в средата на деня.

При пирамидите в Гиза също ще може да се наблюдава впечатляващо затъмнение, но то ще бъде частично, с около 95 процента закриване на слънчевия диск.