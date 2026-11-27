Украинският президент Володимир Зеленски предупреди за подготвяни от Русия нови масирани удари срещу Украйна през следващите дни и отправи остри критики към американския президент Доналд Тръмп. Според него Вашингтон е съсредоточил вниманието си върху Близкия изток, забавя жизненоважни за Киев военни доставки и не оказва достатъчен натиск върху Москва в мирните преговори.

В интервю за Би Би Си Зеленски изрази открито недоволство и от демонстрираните приятелски отношения между Тръмп и руския президент Владимир Путин.

Украйна се готви за нови масирани удари

В традиционното си вечерно видеообръщение Зеленски съобщи, че украинското разузнаване разполага с информация за подготовката на нова мащабна руска атака. Според него сред основните цели отново ще бъдат енергийната инфраструктура, логистичните мрежи и съоръженията, осигуряващи жизненоважни услуги за населението. Той призова украинските граждани да не пренебрегват предупрежденията за въздушна тревога през следващите дни.

Украинският президент определи като изключително тежка ситуацията в Днипро, Павлоград, Харковска, Одеска, Сумска, Донецка и Николаевска област. В тези райони аварийните екипи продължават да работят за възстановяване на електроснабдяването и отоплението след руските атаки.

Зеленски съобщи още, че Киев подготвя нова размяна на военнопленници с Русия, като изрази надежда тя да бъде мащабна.

Остри упреци към Вашингтон

В интервюто си за Би Би Си украинският президент заяви, че забавянето на американските доставки на ракети за системите за противовъздушна отбрана "Пейтриът" струва човешки животи. Той изрази разочарование от пренасочването на вниманието и военните ресурси на САЩ към Близкия изток.

По думите му украинските сили вече успяват да прехванат около 70% от най-бързите руски дронове, но изпитват сериозен недостиг на ракети за противодействие на балистичните ракети.

Последният кръг от мирните преговори, проведен с американско посредничество в Абу Даби по-рано този месец, не доведе до видим напредък. Очаква се разговорите да бъдат възобновени през декември, но според Зеленски все още не е ясно дали в тях ще участват европейски представители, както по-рано обявиха американските преговарящи. По думите на украинския президент Москва се противопоставя на подобно участие.

Зеленски възмутен от снимката на Тръмп с Путин

Особено остра бе реакцията на украинския президент на публикуваната от Доналд Тръмп снимка, на която американският лидер прегръща Владимир Путин и го нарича свой приятел.

"Разбира се, това си е работа на президента на САЩ, но... странно е. Той е агресор и убиец... Не може да бъде приятел. Просто няма как", заяви Зеленски. Той направи сравнение с това някой да твърди, че е приятел с Адолф Хитлер по време на Втората световна война.

Междувременно в четвъртък Тръмп съобщи в социалната си мрежа Трут соушъл, че по време на срещата си с Путин в Китай е призовал руския президент да прекрати военната агресия в Европа. Американският лидер изрази оптимизъм относно възможността за постигане на мирно споразумение за Украйна.

На тристранната среща между Тръмп, Путин и Си Цзинпин на 19 ноември в Шънджън бе приета декларация за ядрените рискове и енергийната сигурност, но без конкретни предложения за прекратяване на войната в Украйна, припомня Аксиос.