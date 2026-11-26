Американският президент Доналд Тръмп заяви, че е призовал руския си колега Владимир Путин да ограничи военната агресия в Европа, за да улесни прекратяването на войната на Москва срещу Украйна.

„По време на срещите в Китай миналата седмица отделих много време, за да говоря за това, че бих искал президентът Путин да прекрати всякаква военна агресия срещу територии в цяла Европа“, написа Тръмп в социалната си мрежа Truth Social, цитирана от БГНЕС.

Русия трябва да избягва действия, които разширяват войната ѝ в Украйна. Това заявиха президентът на САЩ Доналд Тръмп и генералният секретар на НАТО Марк Рюте в съвместно изявление по -рано днес.

То идва след закрита за медиите среща между двамата лидери в имението на Тръмп в имението "Мар-а-лаго", Флорида. Разговорите се проведоха дни след срещата на Тръмп с руския президент Владимир Путин и китайския лидер Си Цзинпин, на която американският лидер нарече Путин свой "приятел".

Рюте, който се опитва да поддържа добри отношения с Тръмп, заяви, че е нормално големите ядрени сили да се срещат.