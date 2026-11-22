Американският президент Доналд Тръмп отново демонстрира приятелско отношение към руския си колега Владимир Путин. Държавният глава на САЩ публикува в социалната си мрежа Truth Social уникална фотография от ръкостискането между двамата, придружена от надписа My Friend („Моят приятел“).

Кадърът е заснет на 19 ноември по време на срещата на двамата лидери в китайския град Шънджън. Снимката е част от поредица фотографии, които Тръмп сподели в профила си след разговорите си с държавните ръководители на Китай и Русия.

По информация на The Independent американският президент е публикувал над 30 изображения от посещението си в Китай. На част от тях той позира с китайския лидер Си Цзинпин, когото също определя като свой приятел.

Това не е първият случай през последните дни, в който Тръмп публично нарича Путин свой приятел. При срещата им в четвъртък американският президент се обърна към присъстващите журналисти с думите: „Кой е това? Това е моят приятел!“.

Демонстрацията на близост с руския лидер предизвика остри реакции сред опонентите на Тръмп - демократите.

Припомняме, че на 19 ноември лидерите на САЩ, Русия и Китай проведоха безпрецедентна тристранна среща в рамките на форума за Азиатско-тихоокеанско икономическо сътрудничество в Шънджън. След разговорите тримата приеха обща декларация, в която обаче войната на Русия срещу Украйна не беше изрично спомената.