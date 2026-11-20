Лидерът на „Продължаваме промяната“ Асен Василев си намери майстора. Вицепремиерът Атанас Пеканов го надви с неговите лафове по време на словесен двубой в студиото на „Панорама“. Темата на сблъсъка бе бюджета за 2027.

Асен Василев извади вестника, който ПП отпечата в изборната надпревара през април, за да остави черно на бяло темите, за които ще се бори в сегашния парламент.

Нереализираният социален министър

В него пишело, че ПП иска увеличаване на данъчните облекчения за родители от 300 на 600 евро. Е, не са 600, а 500, но постигнахме целта си, каза Василев. Искахме също така майките, които се върнат по-рано на работа, да получават 100% от полагащото им се обезщетение за майчинство, вместо сегашните 50%. Колегите от „Прогресивна България“ записаха 75%, ние пак ще предложим 100, но и тук успяхме, продължи Василев.

Значи „Прогресивна България“ сбъдва мечтите ви, иронично коментира водещият Бойко Василев.

"Господин Василев е убедителен. Той можеше да бъде добър социален министър в нашето правителство. Както беше преди време." "Не съм бил социален министър", успя само да отвърне Василев, видимо ядосан от иронията на Пеканов.

Парите за младите лекари

"Аз съм го играл този мач с господин Василев. Той се меси в доста различни ресори. Аз не се меся в ресора на здравния министър, защото ѝ вярвам, защото тя е сериозен професионалист", заяви вицепремиерът, репликирайки Василев, който настоя част от увеличението на бюджета на Здравната каса с над 500 млн. евро да бъде насочено към заплатите на лекарите и медицинските сестри.

Пеканов упрекна лидера на ПП, че грозно се е заяждал със здравния министър Катя Ивкова, твърдейки, че няма пари за младите лекари. Питахте я няколко пъти на коя страница в бюджета е записана цифрата. Тя е здравен министър, при това изключителен професионалист, не е нужно за знае на коя страница от бюджета какво пише. Но аз проверих – на 183-та страница, втория ред отгоре, каза Пеканов. И отсече: „Парите за младите лекари са осигурени“. Василев мълчеше.

Съкратената администрация

По повод обвиненията на ПП, че управляващите не правят реална административна реформа, Пеканов заяви, че през последните 5 години държавната администрация е 100 000 души. Ние съкращаваме 5000. Да, някои от щатовете са незаети, но те също досега бяха бюджетирани, посочи вицепремиерът, обяснявайки че това са реално спестени пари.

Асен Василев се опита да го обвини, че кабинетът слага данък на ваучерите за храна, но Пеканов веднага отговори: „Вие давахте ваучери от 100 евро. Тези 100 евро и сега са без данък, облагат се следващите 100 евро“. Но те не са 100, а 75 след данъка, заяде се Василев.

175 евро били по-малко от 100

Е, вие давахте 100, ние даваме 75 отгоре и вие казвате, че парите са по-малко, усмихна се Пеканов, а Василев замълча.

Лидерът на ПП се опита да спекулира с Плана за възстановяване и устойчивост. Но Пеканов и тук го удари. „Вие твърдяхте, че ако нас – мен и Гълъб Донев ни няма, вие веднага ще пуснете транша оп ПВУ. Дойдохте на власт, но парите ги отпушихте не вие, а Росен Желязков“, заяви Пеканов.