Приватизаторите на Темида от Демократична България навириха перчема, след като заедно с ПП получиха днес четирима представители във Висшия съдебен съвет. Опиянили се от успеха, авторите на т.нар. "домова книга" отново се огледаха в конституцията и решиха да я прекрояват.

Бившият министър на правосъдието от „Демократична България“ Надежда Йорданова пак заговори за ремонт на основния закон. Според нея това била логичната следваща стъпка след избора на ВСС.

Сред целите на ДБ са, разбира се, ограничаване на правомощията на главния прокурор - нещо, за което ДБ се борят от години, реформа в прокуратурата, въвеждане на съдебен контрол върху действията ѝ и промяна на ролята на главния прокурор в прокурорската колегия. Овладяването на прокуратурата е цел № 1 за ДБ.

Йорданова заяви, че ДБ вече провежда консултации с експерти, представители на професионалната общност и парламентаристи. По думите ѝ обаче все още е рано да се говори за конкретна хронограма. Преди конституционния дебат предстои изборът на Инспекторат към ВСС, като според нея функциите му трябва да бъдат променени и по отношение на работата на прокуратурата.

„Стандарт“ припомня, че предишната конституционна промяна, инициирана от „Демократична България“, претърпя пълно фиаско. Тя роди т.нар. „домова книга“ при избора на служебни кабинети, за която после всички партии казаха, че е грешка, включително вносителите на текстовете от ПП и ДБ. Въведените ограничения спрямо президента да избира служебен премиер пък бяха на път да предизвикат политическа криза, тъй като имаме моменти, в които нито един от възможните кандидати за премиер не искаше да заеме поста. Така Димитър Главчев се „принуди“ два пъти да бъде служебен премиер, а след това Илияна Йотова избра Гюров.

Поправките в основния закон бяха приети на 20 декември 2023 година с гласовете на ПП–ДБ, ГЕРБ–СДС и ДПС. Те бяха представени като една от най-мащабните реформи на българската Конституция през последните десетилетия.