Софийската градска прокуратура е прекратила делото за длъжностно присвояване срещу Румен Гайтански, бившия директор на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев и юриста Иван Георгиев. Разследването е за кредит от 148,5 милиона лева, отпуснат през 2019 г. на фирма, свързвана с Гайтански.

Според държавното обвинение събраните в хода на разследването доказателства не установяват необходимите признаци на престъплението длъжностно присвояване в особено големи размери.

Прокуратурата приема, че кредитът е бил одобрен по установената в банката процедура, като решението за отпускането му е взето от колективен орган, а не еднолично от Стоян Мавродиев.

Разследващите са стигнали до заключението, че няма достатъчно основания да се приеме, че бившият директор на ББР е извършил длъжностно присвояване. Оттук отпада и обвинението срещу Румен Гайтански, който беше привлечен към наказателна отговорност като предполагаем подбудител и помагач.