"Прогресивна" България" си уловиха две рибки - ПП и ДБ. Сложиха ги в аквариум. Нямат вече опозоция в тяхно лице. Има сглобка. Това заяви пред журналисти в кулоарите на парламента лидерът на ДПС Делян Пеевски.

"Признавам майстворството на управляващите. Уловиха си като един голям рибар две рибки, не златни - ПП и ДБ. Уловиха ги с голяма стръв, четири бройки им дадоха", каза още той, визирайки избора на нови членове на Висшия съдебен съвет.

"В тяхно лице вече нямат опозиция. Вече няма за какво да излизат на площадите. Началникът на "Прогресивна България" може да си ги сложи в кабинета, като две рибки в аквариум и да си ги гледа", заключи Пеевски.