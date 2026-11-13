ДПС с предложения за промени в данъчните закони. Намаляване на ценовия удар, подкрепа за българите

Представители на парламентарната група на ДПС дадоха брифинг в кулоарите на Народното събрание.

Атидже Вели и Айтен Сабри представиха предложенията на партията по отношение на пакета от данъчни закони, които правителството внесе за разглеждане в Народното събрание.

"Предлагаме отпадане на текстовете за домашната ракия. Не може под един знаменател да се поставят нарушители, които продават контрабандна ракия, и тези, които са решили да споделят домашна ракия със свои приятели и близки", заяви Атидже Вели.

Те предлагат да няма шоково поскъпване на таксата за битови отпадъци в резултат на увеличение на данъчните оценки, така че домакинствата да не усетят в такава степен поскъпване.

"По отношение на ДДС за предприемчивите хора, които извършват първа продажба на жилище или имот, предлагаме да отпадне тази регистрация по ДДС, която предлага правителството", добави народният представител.

Айтен Сабри сподели, че предлагат запазване на данък "Уикенд" в рамките на 3%. "Това ще бъде в полза на туристите", каза тя.

"Предлагаме и изменение в полза на стартъп компаниите и младите предприемачи - прехвърлянето на загубата да бъде за 10 години, но на 100%", уточни представителят на ДПС.

"Във връзка с данъчните облекчения на децата, предлагаме да бъдат улеснени родителите, така че всичко да е в тяхна полза. Мярката трябва да е достъпна до всеки един, да няма тежести и да няма проблем с контролните органи. Всичко да бъде в данъчната декларация, която ще бъде подадена", разкри Сабри.

Атидже Вели сподели, че като председател на комисията по правата на човека, вероизповеданията и жалбите на гражданите, само в рамките на вчерашния ден е получила 30 становища от заинтересованите страни, от възмутени родители по отношение на отнемане на социални права. "Категоричната позиция на ДПС е, че сме против отнемането на тези социални права по толкова долен и унизителен начин, особено за хората, които отглеждат болни деца и близки", заключи тя.