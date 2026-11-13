Ангелов попиля опозицията: Спрете истерията и заблудите за личните асистенти!

„Тази истеризация, която наблюдаваме от страна на опозицията, говори единствено и само за безсилие и безпомощност от тяхна страна в конкретната политическа ситуация.“ С тези думи заместник-председателят на Народното събрание Иван Ангелов от „Прогресивна България“ атакува политическите си опоненти заради споровете около Закона за личната помощ.

В интервю за БНТ той призова да се прекратят внушенията към обществото и представи аргументите на управляващите за подготвяната социална реформа. Ангелов обяви, че продължават разговорите за специален статут на около 13 000 майки на деца с увреждания, а предложенията предвиждат и разширяване на възможностите за работа като личен асистент.

Опозицията се държи като ранено животно

„Държат се като едно, бих ги определил като ранено смъртоносно животно, което в своята предсмъртна агония, седящо в или зад паравана на една фасадна демокрация, се опитва да оправдае пред обществото своята отпаднала необходимост и да се върне на политическата сцена. При цялото ми уважение към всеки от опозицията“, заяви заместник-председателят на парламента.

„Ние от самото начало зададохме един конструктивен и диалогичен тон. Това, което получаваме отсреща, със сигурност не е нито конструктивно, нито диалогично. И крайно време е да се спре тази истеризация, да се спрат внушенията, да се спре заблудата към българското общество“, настоя Ангелов.

Той обясни, че разговорите с представителите на хората с увреждания продължават. „В момента текат разговори в Социалното министерство, които днес ще продължат и в Народното събрание“, посочи депутатът по повод обсъждания специален статут за майките.

От 9000 на 85 000 лични асистенти

Ангелов представи данни за рязкото увеличаване на броя на личните асистенти и средствата за тях през последните години.

„Когато се създава този закон за личната помощ, още през 2019 година, много ключов момент е тук, че бюджетът по онова време за този закон е бил 19 милиона лева. Към настоящия момент бюджетът е 700 милиона евро. Към онзи момент личните асистенти са наброявали 9000. Сега са 85 000 и продължава да расте този брой“, заяви той.

Заместник-председателят на Народното събрание обясни защо управляващите предлагат трудовите договори да бъдат заменени със специални договори за лична помощ.

„Дава се възможност с промяната на правоотношенията за разширяване на кръга от лица, които да имат възможност да упражняват тази дейност. Става въпрос за юристи, става въпрос за журналисти на свободна практика, става въпрос за хора, които към момента нямат възможност заради ограниченията, които трудовото законодателство поставя пред тях. Те имат тази възможност.“

Повече средства и нови възможности за семействата

„Грижата за децата с увреждания, грижата за техните родители, за техните братя и сестри, за техните майки е изключително важна за нас. И поради тази причина ние не правим диференциация между тях нито по отношение на грижата, нито по отношение на времето“, подчерта Ангелов.

Той обясни и как според управляващите ще действа новият вид договор. „Точно това дава възможност на тези, които трудовото законодателство ги ограничава да извършват на пълен работен ден такава дейност, да могат да я извършват посредством специализиран договор, който не е граждански, искам да подчертая, а е друг специален договор, който от една страна има 25% нормативно признати разходи, което ще даде възможност в тези хора да остават повече средства.“

„С други думи, средствата за хората, които се грижат за децата с увреждания и за възрастните с увреждания се увеличават. Увеличава се и в бюджета са заложени много повече средства за социални разходи“, заяви депутатът.

Ангелов защити и предложението възнагражденията да не се увеличават автоматично заедно с минималната работна заплата. „Политиката на „Прогресивна България“ е изключително последователна в това отношение. Ние сме против автоматизмите. Отменихме ги навсякъде, замразихме заплатите на депутати, в други сфери на публичния живот.“

„По този начин смятаме, това е свързано и с минималната работна заплата, по този начин смятаме, че е много по-справедливо и много по-релевантно към конкретната икономическа ситуация в страната. Ние премахваме автоматизмите и продължаваме в тази посока. Държим на това да не бъдат обвързани плащанията с тези автоматизми“, допълни той.

880 000 ТЕЛК решения. Ангелов предупреди за злоупотреби

Заместник-председателят на парламента посочи и увеличаването на броя на ТЕЛК решенията като сериозен проблем, който според него изисква внимание. „Изключително сериозен проблем в обществото представлява и броят на телковете. Към момента официалният брой е 880 000 и той продължава да расте. Ако продължим с тези темпове, броят на инвалидизираните български граждани в следващите 10 години ще се умножи.“

„И това със сигурност е аларма и сигнал, че има някакъв проблем в нашето общество. Налични са злоупотреби по отношението и издаването на тези телкове. А това е в пряка релация и със Закона за личната помощ“, заяви Ангелов.

На въпрос дали засегнатите организации са участвали в подготовката на законопроекта, той отговори: „Разбира се, всички заинтересовани страни, конкретно в този закон, са участвали в различни работни групи и дебати по време на изготвянето на този законопроект.“

„Конкретно дата и час не мога да ви кажа, в процеса на изготвяне на този законопроект е имало такива срещи с представители на различни заинтересовани страни и са участвали в работни групи при изготвянето на законопроекта“, допълни заместник-председателят на Народното събрание.