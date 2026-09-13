Ангелов: Успяхме да укротим цените, идва ръст и на минималната заплата
Заместник-председателят на парламента отчете ефект от мерките срещу спекулата и обяви, че доходите остават сред големите задачи за 2027 г.
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Заместник-председателят на парламента отчете ефект от мерките срещу спекулата и обяви, че доходите остават сред големите задачи за 2027 г.
Премиерът защити назначението на Станчо Станев и обяви, че службата трябва да се изчисти от влияния
Пленарната зала решава за Антон Славчев и ключови законови промени
Той заема мястото на Рая Назарян, която стана председател на Народното събрание
Гласуването мина без дебат и обяснение на различен вот
Ева Кайли е разследвана
Избраха Пьотр Толстой за заместник-председател на Асамблеята
Бившият премиер е представител на България в комисията от началото на 2017 г.
ДПС напуснаха пленарна зала и не участваха нито в дебатите, нито в гласуването
На конгреса на ЕНП на 20 и 21 ноември трябва да бъдат избрани 10 заместник-председатели
Правителството определи Олег Петков за заместник-председател на Държавна агенция „Национална сигурност". Това съобщиха от пресцентъра на правителствот...
Кирил Цочев от АБВ става заместник-председател на Народното събрание на мястото на Росица Янакиева, която почина на 26-и януари тази година след кратк...
София. „Моят избор за заместник-председател на партията, както и изборът на кмета на Бургас Димитър Николов, показва, че бихме искали да има повече пр...
София. Прокурорка по скандала с фалшивите бюлетини стана зам.-шеф на ДАНС. Днес правителството назначи Ваня Стефанова за заместник на Владимир Писанче...
Сливен. Председател на Коалиция „Съюз за Сливен" и заместник председател на общинския съвет Радостин Русев е претърпял тежка катастрофа. Приет е в спе...