Избраха Костадин Ангелов за зам.-шеф на парламента

Депутатът от ГЕРБ-СДС Костадин Ангелов беше избран за заместник-председател на Народното събрание на мястото на Рая Назарян, която пое председателския пост след ротацията в парламента.

Вчера Наталия Киселова сама се оттегли от поста председател на Народното събрание, а Рая Назарян зае поста. За Назарян гласуваха 129 депутати от ГЕРБ-СДС, БСП-Обединена левица, "Има такъв народ", ДПС-Ново начало" и независимите.

По-рано Съветът за съвместно управление се договори за ротация на шефската позиция.

