Ангелов: Успяхме да укротим цените, идва ръст и на минималната заплата

Галопиращото поскъпване е овладяно в известна степен, „Кошница с грижа“ вече започва да дава резултат, а цените постепенно вървят към нормализиране. Това заяви заместник-председателят на Народното събрание Иван Ангелов от „Прогресивна България“ в предаването „Още от деня“ по БНТ. Той постави овладяването на цените сред резултатите на управляващото мнозинство, но подчерта, че работата продължава и следващата голяма задача е хората да усетят промяната и през доходите си.

Ограничихме спекулативните практики

„В известен смисъл се справихме с галопиращите цени. Кошницата започна да дава своите резултати“, заяви Ангелов. Според него предприетите мерки вече оказват влияние върху пазара и постепенно се вижда успокояване на ценовия натиск.

Той подчерта, че целта на управляващите не е държавата механично да определя колко трябва да струва една или друга стока. „Няма да определяме механично цените, все пак има пазарни механизми“, каза заместник-председателят на парламента. По думите му подходът е насочен към ограничаване на спекулативните практики, без да се разрушава конкуренцията между търговците.

Ангелов посочи, че работата по т.нар. справедлива цена продължава. Замисълът е потребителят да бъде по-добре защитен, но едновременно с това пазарът да остане свободен и конкурентен. Именно конкуренцията според него трябва да бъде един от инструментите, които притискат цените надолу, вместо държавата да се превръща в орган, който административно ги определя.

След цените идват доходите

Ангелов свърза разговора за поскъпването пряко с минималната работна заплата. Той потвърди, че през 2027 г. тя ще бъде увеличена, като подчерта, че вече действат нови механизми за определянето й.

Според него важен резултат е постигнатото сближаване между синдикатите и работодателските организации. Ангелов открои ролята на Гълъб Донев и заяви, че за първи път е било постигнато обединяване на позициите на социалните партньори и бизнеса по темата.

„За нас е важно да постигнем 60% от медианната работна заплата, а хората да живеят достойно и спокойно“, заяви той.

Бюджетът за 2027 г. вече се подготвя

След цените и доходите Ангелов очерта и останалите големи задачи пред парламента. По думите му страната влиза в политически сезон с „мощен заряд“, а управляващите работят усилено, за да наваксат забавянето от предишни периоди.

„Всички работят неуморно. Започнахме да приемаме нови закони, за да наваксваме всичко пропуснато преди нас“, заяви заместник-председателят на Народното събрание.

Една от основните цели е България да изпълни необходимите условия и да получи всички предвидени плащания по Плана за възстановяване и устойчивост. Ангелов определи тези средства като „глътка свеж въздух за държавата“.

Паралелно с това вече се работи върху държавния бюджет за 2027 г. Именно там трябва да намерят финансово отражение част от заявените политики за доходите, а дебатът около бюджета се очертава като една от най-тежките политически битки през следващите месеци.

Предстои и големият избор за ВСС

Сред знаковите решения през новия сезон Ангелов постави и избора на нов Висш съдебен съвет. Темата ще бъде един от основните тестове както за управляващото мнозинство, така и за отношенията му с останалите парламентарни сили.

Заместник-председателят на парламента отхвърли твърденията, че мнозинството се държи високомерно. По думите му от самото начало е дадена заявка за конструктивен диалог, а съдебната реформа е пример за готовността да бъдат търсени работещи решения.

В същото време Ангелов очерта и ясна политическа граница. „Няма да водим разговори с ГЕРБ и ДПС. От самото начало заявихме това“, каза той.

Нов орган трябва да атакува войната по пътищата

Ангелов коментира и ръста на тежките пътни инциденти, който определи като изключително тревожен. По думите му именно затова се създава нова структура, която трябва да оптимизира действията на държавата и да сложи край на размиването на отговорността между различните институции.

Очакването е новият орган ясно да разпредели кой за какво отговаря, да координира мерките за намаляване на катастрофите и да работи за повишаване на културата на пътя. Ангелов даде да се разбере, че проблемът вече не може да бъде разглеждан само като работа на отделна институция, а изисква общ държавен подход.