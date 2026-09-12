Ангелов: Успяхме да укротим цените, идва ръст и на минималната заплата
Заместник-председателят на парламента отчете ефект от мерките срещу спекулата и обяви, че доходите остават сред големите задачи за 2027 г.
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Заместник-председателят на парламента отчете ефект от мерките срещу спекулата и обяви, че доходите остават сред големите задачи за 2027 г.
Управляващите режат достъпа до публичния ресурс, настояват за силен нов главен прокурор и обещават да отпушат здравната система
Американските самолети са у нас с логистична цел, а София увери Техеран, че не води антииранска политика
Показахме договор за косене на трева през зимните месеци на стойност 250 хиляди лева, заяви доц. Иван Ангелов
Той увери, че няма забавяне в бюджетния процес
Няма да има таван на цените, никой не пипа промоциите
Иван Ангелов завежда дело
Адвокат му е Менко Менков
Собственикът на "Градус" дава показания утре
Експерти на министерството влязоха в стопанството в край село Маджерито
Така коментира шефът на Градус
Министерството на околната среда и водите обмисля отпускане на средства за общините с повишено ниво на замърсяване на въздуха. Това стана ясно на семи...