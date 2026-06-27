Човек на Радев: Вадим на показ всички безобразия

"Последното нещо, което може да ме притеснява, са критиките на опозицията, особено на тези, които са били в управлението през последните няколко години. За да стигнем до този момент, в който ние предлагаме бюджет на възможното, на оптималното, на стабилизацията и на връщането на управлението на публичните финанси към нормалността, няма как да бъда притеснен от подобни критики". Това заяви в предаването „Офанзива с Любо Огнянов“ по NOVA зам.-председателят на НС от ''Прогресивна България'' доц. Иван Ангелов, коментирайки критиките на опозицията към Бюджет 2026.

По думите му е съвсем реалистично и възможно дефицитът да се сведе до 3% до 2029 година. "В предварителните изчисления министърът на финансите Гълъб Донев е посочил, че реалният дефицит е около 7,4%. Ние предлагаме бюджет с дефицит 5,7%. В рамките на следващите две-три години целта е да стабилизираме бюджета и да свалим дефицита до под 3%, като по този начин изпълним изискванията на Европейския съюз", обясни той.

По отношение на инфлацията, която според разчета на БНБ може да достигне 5,9%, Ангелов изтъкна: "Не, това по никакъв начин не буди притеснение. Напротив, ситуацията с бюджета в момента е изключително тревожна, но това е възможният бюджет. Това е реалността. Виждате какво е наследството. Няма как в рамките на по-малко от два месеца след конституирането на парламента и около 45 дни работа на правителството, което заварва тежка ситуация - да се очаква с магическа пръчка да се решат всички проблеми".

Ангелов изтъкна, че "Прогресивна България" е била последователна в политиките си още от предизборната кампания. "Предупреждавахме за тази ситуация. Сега изваждаме на показ всички безобразия и безхаберие от последните години, които са довели до сегашното състояние. Има и конкретни примери. Показахме договор за косене на трева през зимните месеци на стойност 250 хиляди лева. Но това не е единственият случай. Има стотици такива договори, забавени плащания, авансово разплатени суми, различни финансови операции, които са използвани, за да се „влезе“ в рамките на 3% дефицит. После някой друг трябва да плаща сметката", подчерта той.

И допълни: "Нашите политики са насочени към националния интерес и бъдещото развитие на страната. Повишаването на максималния осигурителен доход ще доведе в бъдеще до по-високи пенсии, по-високи обезщетения и майчинство. Това има положителен ефект върху икономиката в дългосрочен план. Не се притеснявам от протести".

Ангелов обясни и кои са най-големите предизвикателства пред управлението: "Това са „заложените бомби“ от предишни управления. Ние поехме държавата в ситуация, която може да се опише като минирано поле. Въпреки това успяваме да стабилизираме процесите, да спасим средства по Плана за възстановяване и устойчивост и да ускорим законодателната работа. Опозицията твърдеше, че ограничаваме дебата, но това не е вярно".

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