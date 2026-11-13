Забрана за ценните кожи и въпроси за парното. Натоварен ден в НС

Пълна забрана за отглеждането на животни с цел добив на ценни кожи се очаква да приеме окончателно Народното събрание днес. Депутатите ще разгледат на второ четене промените в Закона за ветеринарномедицинската дейност, които предвиждат значително по-високи санкции за нарушителите. В дневния ред влиза и разширяване на правомощията на Фискалния съвет, който ще получи нова роля при оценяването на икономическите прогнози на финансовото министерство. Четирима министри ще отговарят на депутатски въпроси в рамките на редовния парламентарен контрол.

Край на развъждането на норки за кожи

Законодателните промени предвиждат пълна забрана за отглеждането, развъждането и умъртвяването на животни с цел производство на ценни кожи. Ограничението засяга дейности като развъждането на норки, отглеждани заради кожите им, и предвижда подобни практики да бъдат определени като проява на жестокост към животните.

Предложението включва и драстично увеличение на финансовите санкции за нарушителите. Така законодателите целят да прекратят дейността на фермите, в които животни се отглеждат и убиват заради използването на кожите им в модната индустрия.

Законопроектът е внесен от Антон Кутев и група народни представители на 1 октомври и вече премина първото четене на 14 октомври. Днешното второ гласуване трябва да определи окончателния текст на новите разпоредби.

Нови правомощия за Фискалния съвет

Депутатите ще обсъдят на първо четене и промени в Закона за Фискален съвет и автоматични корективни механизми. Те предвиждат разширяване на аналитичните функции на органа, който следи за устойчивостта на публичните финанси и спазването на бюджетните правила.

Една от основните промени е въвеждането на задължение Фискалният съвет да одобрява пролетната и есенната макроикономическа прогноза на министъра на финансите. За това ще разполага със срок до пет работни дни след предоставянето на съответните документи.

Законопроектът предвижда и по-ясни правила за несъвместимост на членовете на съвета с други длъжности и дейности. Целта е да бъдат ограничени обстоятелствата, които биха могли да засегнат независимостта на органа или да създадат риск от конфликт на интереси.

Четирима министри на парламентарен контрол

Най-много депутатски въпроси днес са отправени към министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков. Той ще трябва да отговори на общо девет питания, свързани с ресора му.

Министърът на енергетиката Ива Петрова ще представи информация за контрола след извършените проверки на „Топлофикация София“. Темата е особено актуална заради проблемите с топлоснабдяването в столицата.

В парламентарния контрол ще участват още министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова и министърът на културата Евтим Милошев. Редовният петъчен контрол е предвиден след приключването на законодателната част от пленарното заседание.