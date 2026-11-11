Парламентът замлъкна в памет на жертвите на „Тракия“. Доцова с емоционални думи

С едноминутно мълчание в памет на загиналите при тежките верижни катастрофи на автомагистрала „Тракия“ започна днешното заседание на Народното събрание. Депутатите останаха на крака, за да отдадат почит на 11-те жертви на трагедията край пътен възел „Зимница“.

Председателят на парламента Михаела Доцова изрази съболезнования на семействата и близките на загиналите и пожела бързо възстановяване на пострадалите.

„Уважаеми колеги, народни представители, вчера България се събуди с тежка катастрофа на магистрала „Тракия“. Съпричастни сме към семействата и близките на загиналите, и се молим за здравето на пострадалите. От името на 52-рото Народно събрание изказвам дълбоки съболезнования на семействата и близките на загиналите и ви моля да почетем паметта им с едноминутно мълчание“, заяви Михаела Доцова от парламентарната трибуна.

След призива й народните представители се изправиха и запазиха минута мълчание в памет на жертвите. Тежките катастрофи станаха на 10 ноември в района на пътен възел „Зимница“ на автомагистрала „Тракия“, като в двата верижни сблъсъка участваха десетки превозни средства. Освен 11-те загинали, десетки хора бяха ранени, а част от тях продължават да се лекуват в болниците в Сливен, Ямбол и Бургас.