Кабинетът с важни решения днес. Промени за хазарта и безопасността по пътищата

Важни промени в законите за хазарта и движението по пътищата ще обсъди днес правителството на Румен Радев. Заседанието на Министерския съвет, което беше отложено вчера заради трагедията на автомагистрала „Тракия“, ще започне в 10:00 часа. Сред основните предложения са нови ограничения върху хазартната дейност, допълнителни средства за преодоляване на последиците от бедствия и финансова подкрепа за общините. Министрите ще разгледат също мерки за образованието, социалната политика и развитието на българската икономика.

Нови мерки за хазарта и пътната безопасност

Сред най-важните точки е проектът за промени в Закона за хазарта. Според информация на БНР предложенията са насочени към увеличаване на бюджетните приходи от хазартна дейност и ограничаване на хазартната зависимост, включително чрез пълна забрана на рекламата на хазарт. Предстои министрите да обсъдят и предложения за изменение на Закона за движението по пътищата.

В дневния ред е включено отпускане на средства от бюджетния резерв за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия. Кабинетът ще разгледа и допълнителни разходи по бюджета на Министерството на отбраната за 2026 г., както и промени в правилата за зоните с ограничения за въздухоплаване. Предвидени са и изменения в Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане.

Повече средства за общините и подготовка за голям форум

Правителството ще обсъди допълнителни трансфери към общините за изплащане на стипендии и възнаграждения на директорите на общински детски градини, училища и центрове за подкрепа на деца за постигнатите резултати през учебната 2025/2026 година. Сред предложенията е и програмата за закрила на деца с изявени дарби през 2026 г. Министрите ще разгледат също увеличаване на капитала на „Фонд ФЛАГ“, който подпомага финансирането на общински проекти.

Важна международна тема е подготовката на Срещата на върха по свързаността, която България ще бъде домакин през следващата година. Провеждането на форума беше обсъдено и при посещението на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен във Варна. Кабинетът ще разгледа и меморандум за сътрудничество с германския институт „Фраунхофер“ в областта на интелигентното производство и приложните научни изследвания.

Сред останалите предложения са освобождаване от визови изисквания на граждани на Косово с дипломатически, служебни или официални паспорти и признаване на Главното мюфтийство като орган за халал сертифициране. Министрите ще определят и състава на комисията по погребението на Вежди Рашидов, председател на 48-ото Народно събрание.

Заседанието се провежда в Деня на национален траур, обявен с решение на Министерския съвет от 10 ноември в памет на жертвите на тежките верижни катастрофи край пътен възел „Зимница“ на автомагистрала „Тракия“.