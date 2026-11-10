Радев взе тежко решение заради трагедията

Утрешният ден ще бъде обявен за ден на национален траур в памет на загиналите при тежките верижни катастрофи на автомагистрала „Тракия“. Това съобщи министър-председателят Радев, който пристигна на мястото на инцидента.

„Това е трагичен ден за цяла България. Тази ужасна катастрофа до тук отне живота на 12 души, десетки други са ранени и настанени в болниците в Бургас, Сливен и Ямбол“, заяви премиерът, цитира БТВ.

Той изказа съболезнования на семействата и близките на загиналите и благодари на спасителните екипи и гражданите, включили се в помощта при изключително тежките метеорологични условия и силно ограничената видимост.

„Надявам се, че оттук нататък ще имаме стабилизиране и да нямаме повече загинали“, каза Радев.

По думите му са

предприети всички необходими мерки за транспортиране на пострадалите до болниците в трите града.

Организиран е и въздушен мост – правителственият самолет и двата самолета „Спартан“ са били изпратени в Бургас, а впоследствие пренасочени към летище „Безмер“, където остават в готовност за оказване на помощ при необходимост.