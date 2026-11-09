Изненадата. Кого пращаме на Евровизия

България може да изпрати на „Евровизия” 2027 фолк звезда, писа „Уикенд”. Това е Меди.

Съдията в актуалния сезон на „Гласът на България” събра най-много гласове в независимата анкета на феновете на конкурса у нас

В цялата история на участието на страната ни в „Евровизия” сме изпращали един-единствен фолк певец. Това е Азис. Той излезе на сцената на конкурса преди 20 години – през 2006-а, но не като основен изпълнител, а като беквокал на титулярката – Мариана Попова.

Изпращали сме и певица от лекия жанр – Софи Маринова през 2012г., която се представи доста добре, но все пак не успя да стигне до финалите. Оттогава досега родна фолк звезда не е припарвала до световния музикален форум.

Това обаче може да се промени следващата пролет и човекът, който има шанс да го направи, е Меди. Той е напът да се превърне в най-хитовият изпълнител на родната сцена. Само преди 8 месеца напълни „Арената” в София, а след като влезе в журито на „Гласът на България” по Би Ти Ви, стана още по-популярен.

В края на миналия месец музикантът съобщи, че ще прави нов концерт в същата зала – през март. И продаде всичките 15 хиляди билети за него в рамките на по-малко от 5 часа. После обяви и втора дата, а продажбите счупиха всички рекорди в страната ни досега – местата се изкупиха само за 8 минути.

Такъв успех не е имала нито една родна звезда, включително Лили Иванова и Слави Трифонов.