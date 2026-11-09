Принц Хари обяви за тежко решение

Принц Хари се оттегля от ръководната си позиция в американската компания за психично здраве BetterUp, по-малко от три месеца след завръщането си във Великобритания. Херцогът на Съсекс ще напусне поста главен директор по обществено въздействие и ще продължи работата си в компанията като старши съветник.

Промяната беше обявена от главния изпълнителен директор и съосновател на BetterUp Алекси Робишо. По думите му новата роля ще позволи на Хари да се съсредоточи върху ключови проекти с големи корпоративни клиенти, като работи съвместно с екипа и партньорските организации на компанията.

Новите ангажименти ще дадат на херцога и повече свобода да развива инвестиционния си портфейл, да търси бизнес възможности и да продължи подкрепата си за благотворителни инициативи.

„Хари, благодаря ти за това, което помогна да изградим тук. Радвам се, че ще продължим съвместната си работа в новото ти качество“, заяви Робишо.

Принц Хари се присъедини към BetterUp през 2021 г., само седмици след скандалното интервю на него и съпругата му Меган Маркъл пред Опра Уинфри. Тогава ръководството на компанията защити назначението му с аргумента, че херцогът от години е сред най-активните застъпници за психичното здраве и психологическата устойчивост.

Въпреки промяната в позицията му се очаква партньорството между BetterUp и фондацията „Игри за непобедими“ (Invictus Games) да продължи.

Междувременно Хари и Меган продължават да развиват собствените си обществени инициативи извън официалните ангажименти на британското кралско семейство. Двамата се подготвят за посещение в Европейския парламент в Брюксел, където във вторник ще произнесат съвместна реч за защитата на децата в дигиталното пространство. Поводът е откриването на мемориала „Изгубеният екран“.

По-късно херцогът ще участва в дискусията „Отвъд обещанията: Изграждане на дигитално бъдеще, което работи за децата“, посветена на мерките за по-голяма безопасност на подрастващите в интернет.

Появата ще бъде първото публично събитие на Меган след разкритията за обвиненията срещу баща ѝ Томас Маркъл-старши, свързани с притежание на материали със сексуално насилие над деца. Херцогинята заяви, че е дълбоко разстроена от случая. Двамата са в обтегнати отношения още от периода преди сватбата ѝ с Хари през 2018 г.

Организаторите ще позволят на публиката да задава въпроси по време на събитието, но медиите няма да имат тази възможност.