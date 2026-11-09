Джаки Кенеди се возила гола в кабриолета на любовника си: "Цялата съм твоя"

Джаки Кенеди е останала в историята като олицетворение на елегантността, сдържаността и безупречните маниери. Но зад публичния ѝ образ се криела и друга жена – игрива, страстна и готова на дръзки приключения. Тази непозната страна на бившата първа дама на САЩ разкрива архитектът Джон Карл „Джак“ Уорнъки в своите мемоари, откъси от които публикува списание People.

През лятото на 1966 г. Джаки заминава за Хонолулу, Хавай, заедно с децата си Джон и Каролайн. Официалната причина за пътуването е покана от общ приятел, но истинската цел е среща с мъжа, в когото е влюбена – известния архитект Джак Уорнъки, който по това време работи по проекта за сградата на щатския Капитолий.

Двамата успяват да запазят връзката си в тайна, а далеч от любопитните погледи на пресата. Джаки за първи път от години усеща свободата да живее както пожелае.

Една вечер в имението на архитекта близо до Даймънд Хед двамата си почивали, пийнали по нещо и решили да излязат на вечеря. Уорнъки отишъл да вземе сакото си, а когато се върнал, забелязал, че кабриолетът вече бил изкаран от гаража.

Качил се зад волана, запалил двигателя и зачакал любимата си. Тогава с изумление открил, че Джаки вече седи на задната седалка, усмихва се и е напълно гола.

Архитектът разказва, че поели по пътя с автомобила с платнен покрив, а той непрекъснато се обръщал, неспособен да повярва на очите си.

„Цялата съм твоя“, повтаряла му Джаки, уверявайки го в любовта си.

Уорнъки признава, че му било трудно да се съсредоточи върху шофирането. Заради насрещното движение скоро се отклонили към красиво, усамотено място край океана. Там, под лунната светлина и под звуците на вълните, двамата прекарали незабравими мигове.

В спомените си архитектът пише, че през онези два месеца на Хаваите успял да постигне нещо много важно за него – да помогне на Джаки отново да почувства радостта от обикновения живот.

Любов, родена след трагедията

Джаки и Джак се познавали още от 1962 г. Тогава архитектът получил престижната задача да участва в опазването на историческия площад „Лафайет“ във Вашингтон – проект, подкрепян лично от президента Джон Ф. Кенеди и съпругата му.

Уорнъки спечелил доверието на президентското семейство. Кенеди дори го назначил в Комисията по изящни изкуства, която разглежда федералните строителни проекти в американската столица.

След убийството на президента през ноември 1963 г. именно на архитекта било възложено проектирането на гробното място в Националното гробище „Арлингтън“.

Работата по мемориала сближила Уорнъки и скърбящата вдовица. Постепенно приятелството им прераснало в любов. Връзката им започнала през 1964 г., а двамата дори обсъждали възможността да сключат брак.

Дъщерята на архитекта, Марго Уорнъки Мерк, която днес се грижи за неговия архив, разказва пред People, че любовта вероятно е изненадала и двамата. Според нея баща ѝ бил забавен, любознателен и обичал да се шегува.

Любовната история обаче не завършва със сватба. Финансовите проблеми на Уорнъки и желанието на Джаки да осигури сигурност на децата си постепенно ги отдалечили. През 1968 г. тя се омъжва за гръцкия корабен магнат Аристотел Онасис.

Въпреки това двамата с архитекта запазили връзката помежду си през следващите десетилетия.

Мемоарите „Архитектът на Камелот: Неразказаната история на Джаки Кенеди, площад „Лафайет“ и една тайна любов“ ще излязат на 10 ноември 2026 г., шестнадесет години след смъртта на Уорнъки. Той умира през 2010 г. на 91-годишна възраст, а дъщеря му изпълнява обещанието си да публикува неговите спомени.



