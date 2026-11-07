Куче на име Коте търси обич и приятелство в Младежкия театър

Може ли едно куче да се казва Коте? И какво се случва, когато две самотни души открият приятелството там, където най-малко са го очаквали?

Отговорите идват с новия спектакъл „Куче на име Коте“, чиито репетиции вече текат в Младежкия театър „Николай Бинев“. Премиерата е през декември на сцената на „Лунната стая“.

Постановката разказва за необичайно приятелство, което дава смисъл и посока на две самотни души. Една нежна и трогателна история, напомняща, че всеки заслужава шанс да бъде щастлив, да получава обич и да открие своето място в света, независимо колко различен изглежда в очите на другите.

„Най-ценният урок, който тази история ни дава, е, че различията не бива да ни разделят, а да ни учат на разбиране, приемане и доброта“, споделят от екипа на театъра.

Спектакълът е създаден по творба на Томи Контио (роден през 1966 г.) – един от най-известните съвременни финландски поети и писатели, носител на литературната награда „Финландия Джуниър“ за 2000 г. Неговата история, илюстрирана от Елина Варста, е номинирана за Наградата за детска и младежка литература на Северния съвет.

В постановката участват Анна-Валерия Гостанян/София Трейман, Димитър Иванов-Мич/Венцеслав Димитров, Емили Тремоил/Виктория Георгиева, Игор Коробко/Ивелин Николов и Ралица Туджаро/Теменужка Тодева.

Преводът е на Росица Цветанова, драматизацията и режисурата – на Йордан Тинков. Сценографията, костюмите и куклите са дело на Георги Бараков, а музиката е на Пламен Петков (Mensa).

„Куче на име Коте“ е спектакъл за малки и големи, който припомня колко много може да промени живота ни една протегната за приятелство ръка.