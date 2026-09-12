Отиде си стихията на сцената, която всички обичаха
Жужа остави дълбока следа в българския театър
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Жужа остави дълбока следа в българския театър
Ветеранът играе в "Чарли в открито море" в Младежкия театър
Ангелина Славова, звезда от „Откраднат живот“, прави отлична роля в трагична история
Гледаме поредна версия на „Арт“
Голямата актриса остана усмихнат оптимист до сетен дъх
Рокаджията излиза на 19 януари в Младежкия с „Веселата карета“
Защо артистите излязоха на улицата
Министърът на културата брани театъра
През 80-те имахме сигнална реплика, разказва Хайгашод Агасян
Топ актьорът върти две дами в „Сюрприз“ по Чудомир
"Съблечи се за вечеря" предлага хумор, но за над 14
Рашко Младенов гостува в Младежкия театър като жертвата в „Той е дяволът“
Гледаме актьорът в премиерната комедия „Той е дяволът!“
Общинската трупа посреща колеги на откритата си сцена
Големият актьор и компания обират овации в Младежкия театър
Големият актьор се изповядва в Младежкия театър
Премиерите са на 12 и 13 февруари
Георги Кадурин се завръща на родната си сцена
Международният младежки център в Стара Загора кандидатства за присъждане на знак за качество от Съвета на Европа Представители на Съвета на Европа, е...
18-годишен младеж задигна посред нощ лек автомобил, но минути по-късно катастрофира с крадената кола. Сигнал за пътен инцидент на улица „Алеко Констан...