Шекспир среща „Рейдиохед“: „Хамлет“ оживява в мрачен рок спектакъл

Повече от четири века след като Уилям Шекспир създава „Хамлет“, историята за датския принц продължава да се променя заедно със света.

Този път тя звучи с музиката на „Рейдиохед“.

На 31 октомври в лондонския театър „Барбикан“ започна представянето на Hamlet Hail to the Thief — необичайна постановка, която съчетава трагедията на Шекспир с шестия студиен албум на британската рок група.

Музиката е преработена специално за спектакъла от вокалиста на „Рейдиохед“ Том Йорк. На сцената тя се изпълнява на живо от музиканти и актьори, а действието се развива в мрачен свят, в който властта контролира информацията, хората се наблюдават взаимно и истината е опасна.

Постановката е създадена от Кристин Джоунс и Стивън Хогет в сътрудничество с Йорк. След успешни представления в Манчестър и Стратфорд на Ейвън спектакълът пристига в Лондон, където ще остане до 23 януари 2027 г.

Елсинор като държава на наблюдението

В оригиналната трагедия Хамлет се завръща в Дания след смъртта на баща си и открива, че майка му се е омъжила за неговия чичо Клавдий, който вече управлява страната.

Появата на призрака на покойния крал поставя началото на история за предателство, вина, отмъщение и съмнение.

В новата постановка Елсинор е представен като държава, в която наблюдението и подозрението проникват във всекидневния живот.

Героите се движат в атмосфера на политическа параноя. Властта контролира, истината се укрива, а личните отношения са белязани от недоверие.

Това тълкуване намира естествена връзка с музиката на „Рейдиохед“, чиито песни често изследват тревожността, отчуждението и страха от съвременните политически и технологични системи.

Албумът, роден в епоха на страх

„Hail to the Thief“ излиза през 2003 г., две години след терористичните атаки от 11 септември и в периода на войната в Ирак.

Той е шестият студиен албум на „Рейдиохед“ и съдържа песни като There There, 2+2=5 и Go to Sleep.

Музиката съчетава рок, електронни звуци и експериментални композиции. В текстовете присъстват образи на политическа манипулация, тревожност и загуба на контрол.

Заглавието на албума препраща към властта и легитимността ѝ — тема, която има пряка връзка с „Хамлет“.

Клавдий управлява Дания, след като е извършил престъпление, за да заеме трона. Хамлет знае, че трябва да разкрие истината, но постоянно се съмнява в собствените си действия.

Именно тази атмосфера на недоверие свързва Шекспировата трагедия с музиката на Том Йорк.

Том Йорк пренаписва музиката за сцената

За спектакъла Йорк не използва просто оригиналните записи от албума.

Той преработва композициите, така че музиката да се превърне в част от драматургията.

Песните са разградени и подредени в нова структура, изпълнявана на живо.

Така музиката участва в действието, вместо да бъде само фон на сцените.

Важна подробност е, че самата група „Рейдиохед“ не участва в представленията. На сцената свирят специално подбрани музиканти, които изпълняват преработените композиции.

Продължителността на спектакъла е около час и четиридесет минути, без антракт.

Новият Хамлет

Главната роля изпълнява Самюъл Бленкин, познат от телевизионната продукция „Пришълецът: Земя“.

Офелия е поверена на Ейми Тредри, а Пол Хилтън играе Клавдий и Призрака.

Клаудия Харисън се превъплъщава в Гертруда, Алби Болдуин е Хорацио, а Брандън Грейс изпълнява ролята на Лаерт.

Постановката съчетава драматичен текст, музика и движение. Сценографията и хореографията имат особено важно място, защото трябва да предадат напрежението в свят, където всеки подозира другия.

Създателите на спектакъла не се стремят да представят цялата Шекспирова трагедия в традиционния ѝ вид. Те концентрират действието върху най-силните емоционални конфликти и върху отношенията между Хамлет, Офелия, Клавдий и Гертруда.

Защо Шекспир продължава да звучи съвременно

„Хамлет“ е сред най-често поставяните пиеси в историята на театъра.

През вековете главната роля са изпълнявали актьори с напълно различни стилове и темпераменти, а режисьорите са пренасяли действието в различни епохи.

Причината е в темите, които продължават да бъдат актуални — злоупотребата с власт, семейното предателство, политическата манипулация и личната отговорност.

В спектакъла Hamlet Hail to the Thief тези въпроси са поставени в контекста на съвременните страхове от наблюдение и контрол.

Музиката на „Рейдиохед“ придава на трагедията нов ритъм и я доближава до публика, която може би никога не е гледала класическа постановка на Шекспир.

Четири века след създаването си датският принц продължава да пита как човек може да открие истината в свят, управляван от лъжи.

Тагове: Хамлет, Шекспир, Рейдиохед, Том Йорк, театър, Лондон, Барбикан, музика, култура, спектакли



