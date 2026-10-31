Метъл легенди превърнаха Хелоуин в музикална религия

В мъгливите нощи на есента, когато вятърът развява есенните листа, а прозорците на къщите засияват с оранжевата светлина на изрязаните тикви, светът се подготвя за Хелоуин. Но за милиони любители на тежката музика този празник отдавна е излязъл от рамките на 31 октомври. За тях той е символ на цяло движение, зародило се в смутното и динамично десетилетие на 80-те години в Германия. Всичко започва в пристанищния град Хамбург. Младият и изключително талантлив китарист и вокалист Кай Хансен обединява сили с китариста Михаел Вайкат, басиста Маркус Гроскопф и барабаниста Инго Швихтенберг. Четиримата горят от желание да свирят по-бързо, по-мелодично и по-технично от всичко, което британската или американската сцена предлагат по онова време. На новата група ѝ трябва име, което да звучи провокативно и разпознаваемо. Вдъхновението идва от културния феномен на епохата – класическия филм на ужасите „Halloween“ на Джон Карпентър. Момчетата се запленяват от мистиката около Нощта на Вси светии, но решават да добавят свой собствен хумористичен и бунтарски щрих. Те заменят буквата „a“ с „e“, създавайки игра на думи между думата за ад (Hell), приятелския поздрав (Hello) и самия празник (Halloween).

За капак, вместо традиционните кървави и мрачни символи, използвани от повечето хеви метъл състави, барабанистът Инго предлага идеята за лого, в което буквата „O“ е заменена от усмихната светеща тиква. Така се ражда не просто името Helloween, а цялостна визуална концепция за групата.

Магията настъпва през 1987 г. с издаването на концептуалния албум Keeper of the Seven Keys, Part 1. Към групата се е присъединил младият вокален феномен Михаел Киске, чийто глас се издига до невероятни височини. Централното произведение е над 13-минутната композиция „Halloween“ на Кай Хансен. Песента се превръща в крайъгълен камък за жанра пауър метъл. Тя е истинско аудио-пътешествие през духа на празника - през бързи траш-метъл рифове, епични двугласни китарни сола, атмосферни акустични паузи и триумфални хорови припеви. В текста Хансен вплита класическите елементи на нощта на 31 октомври – обиколките с виковете „Пакост или лакомство!“; пробуждането на сенките, вещиците и магическите сили след залеза. Изненадваща и закачлива е препратката към комикса Peanuts на Чарлз Шулц – героите чакат появата на „Великата тиква“, която да донесе подаръци на добричките деца. Текстът отправя и по-дълбоко послание: маските на Хелоуин позволяват на хората за една нощ да зарежат фалшивите ежедневни роли и да покажат истинското си лице, докато накрая светлината отново побеждава мрака.

През годините Helloween превръщат темата за празника в пълнокръвна вселена, която присъства във всеки техен проект. Групата системно се завръща към тиквите. В репертоара им откриваме парчетата „Starlight“, „Sole Survivor“, хумористичните „Heavy Metal Hamsters“ и „Pumpkins United“. В албума Better Than Raw (1998) дори присъства песента „Halloween Change“. Почти няма обложка на Helloween без скрита или централно поставена тиква. От гигантските пазители на ключове, през тикви-роботи, до космически тикви – художниците Ерик Филип и Марк Уилкинсън създават визуален комиксов свят. На турнетата използват огромни надуваеми тикви, а барабаните на Инго Швихтенберг и на настоящия барабанист Дани Льобле често са изградени или изрисувани като светещи фенери. Общността от почитатели на Helloween нарича себе си с гордост „Тиквени глави“ - хиляди с оранжеви перуки, маски тикви и тениски.

След десетилетия на промени и раздели, през 2017-а групата обяви историческото си завръщане със световното турне „Pumpkins United“. На една сцена се събраха настоящите членове (вокалистът Анди Дерис, китаристът Саша Герстнер) и основателите легенди – вокалистът Михаел Киске и китаристът Кай Хансен. Заедно записаха и специалния сингъл „Pumpkins United“, в който текстът директно възпява завръщането на „кралете на тиквите“ и тяхното наследство.

Helloween направиха нещо уникално в историята на рок музиката. Те взеха детски, леко страшен и търговски празник, извадиха от него най-чистата фантазия, приключение и радост от живота и го облякоха в мощни китарни рифове. За феновете всеки ден с тяхната музика е 31 октомври – ден за маски, свобода и безкомпромисен метъл!