Почина Патрик Стюарт-незабравимият капитан Пикар от „Стар Трек“ и професор Ксавие от „Х-Мен“

Светът на киното се раздели с една от най-разпознаваемите фигури на британското актьорско майсторство. Сър Патрик Стюарт, покорил поколения зрители като капитан Жан-Люк Пикар в „Стар Трек“ и професор Чарлз Ксавие в „Х-Мен“, почина на 86-годишна възраст.

Актьорът е издъхнал на 28 октомври в дома си в Лос Анджелис, съобщиха близките му чрез официалните му профили в социалните мрежи. До него е била съпругата му Съни Озел, която се е грижила за него по време на краткото му боледуване от болестта на Алцхаймер и деменция с телца на Леви.

В прощалното послание семейството описва последните дни на Стюарт като изпълнени с обич и близост. Около него имало роднини и приятели, звучала музика на живо, редували се молитви, сълзи и смях.

От Шекспир до звездите

Роден през 1940 г. в бедно семейство в Йоркшир, Патрик Стюарт открива театъра още като дете. На 12 години учител го запознава с творчеството на Шекспир и това се превръща в повратен момент в живота му.

През 60-те години постъпва в Кралската Шекспирова компания и изгражда впечатляваща театрална кариера.

Световната слава обаче идва сравнително късно. Той е на 47 години, когато получава ролята на капитан Жан-Люк Пикар в „Стар Трек: Следващото поколение“.

Със своята сдържаност, интелигентност и характерен глас Стюарт превръща капитана на звездолета „Ентърпрайз“ в един от най-обичаните герои в историята на научната фантастика.

Години по-късно печели сърцата и на ново поколение зрители като професор Чарлз Ксавие – основателят на училището за мутанти в поредицата „Х-Мен“.

Любопитното е, че първоначално актьорът се колебаел дали да приеме и двете роли, опасявайки се, че ще го отдалечат от театъра. Именно те обаче го превръщат в световна звезда.

Marvel се сбогува с професор Ксавие

От Marvel Studios отдадоха почит на актьора, подчертавайки, че е вдъхнал живот на Чарлз Ксавие с изключителна грация, интелигентност и човечност.

Студиото го нарече неповторим талант, щедър колега и истински джентълмен, оставил дълбока следа в живота на зрителите и хората, с които е работил.

През 2010 г. Патрик Стюарт получи рицарско звание от кралица Елизабет II за заслугите си към драматичното изкуство.

Зад големите роли остана и личната история на човек, израснал в трудно семейство, който открил в актьорството убежище, а по-късно използвал популярността си, за да говори открито срещу домашното насилие.

В продължение на повече от шест десетилетия той беше еднакво убедителен на театралната сцена, в киното и телевизията.

За милиони зрители Патрик Стюарт завинаги ще остане капитанът, който водеше своя екипаж не само през непознати галактики, но и през трудните въпроси за човечността, достойнството и отговорността.