Писмо, променило историята на рока, отива на търг за 80 000 долара

Едно писмо, написано преди 64 години, ни връща към времето, когато „Ролинг стоунс“ все още не са световноизвестна група, а няколко млади музиканти, решени да създадат свой собствен звук. Авторът му е Брайън Джоунс, получателят – Чарли Уотс, а залогът е бъдещето на една от най-великите рок групи в историята.

Ръкописното писмо, изпратено на 3 юни 1962 г., ще бъде предложено на търг от „Сотбис“ в Ню Йорк на 15 декември. Очаква се да достигне цена между 70 000 и 80 000 долара.

Повече от шест десетилетия то е пазено от семейството на Уотс, а сега сестрата на покойния барабанист го предоставя за продажба.

„Търсим добър барабанист“

В началото на 60-те години Чарли Уотс свири в Blues Incorporated на Алексис Корнър. Брайън Джоунс обаче вече е забелязал таланта му и иска да го привлече в новата група, която създава заедно с Мик Джагър и Кийт Ричардс.

„Скъпи Чарли, ако сметнеш това писмо за неуместно, моля те, извини ме“, започва той.

После внимателно го разпитва за отношенията му с групата на Корнър и преминава към същинското предложение:

„Ако няма да работиш с Алексис в бъдеще и все още искаш да свириш R&B, ние търсим добър барабанист.“

Джоунс не крие амбициите си. Убеден е, че новата формация вече звучи по-добре от тази на Корнър и постига все по-сплотено звучене. Дори уточнява, че репетират всеки понеделник, сряда и петък.

В послепис добавя и безпощадна оценка за тогавашния им барабанист – определя го като „ужасен“.

Името на „Ролинг стоунс“ все още не е утвърдено, но мечтата вече започва да придобива очертания.

Седем месеца до едно историческо „да“

Въпреки настойчивата покана Уотс не бърза да приеме. Минават още седем месеца, преди през януари 1963 г. официално да се присъедини към групата.

Той остава нейният барабанист почти шест десетилетия – до смъртта си през август 2021 г. на 80-годишна възраст. Сдържаното му присъствие и характерният му ритъм се превръщат в неизменна част от звученето на „Ролинг стоунс“.

Брайън Джоунс, един от създателите на групата, има далеч по-трагична съдба. През юни 1969 г. е отстранен от състава, а месец по-късно е намерен мъртъв в басейна на дома си. Той е само на 27 години.

Малко писмо с огромно значение

„Очарователното в това писмо е, че показва колко високо е бил ценен Уотс още на този изключително ранен етап“, коментира Крейг Инчарди, специалист по музика и поп култура в „Сотбис“.

По думите му Джоунс е разбирал колко важен ще бъде правилният барабанист за звука, който музикантите се опитват да създадат.

Писмото, заедно с оригиналния плик, ще бъде изложено за посетители в „Сотбис“ в Ню Йорк от 2 до 8 декември. Онлайн наддаването започва на 2 декември и ще продължи до 15 декември.

Днес то струва десетки хиляди долари. Но истинската му стойност е в свидетелството за онзи ранен момент, когато историята на рокендрола все още се е пишела на ръка.