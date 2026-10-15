„Блонди“ се завръщат след 9 години! Новият албум пази последния ритъм на Клем Бърк

Девет години без нов студиен албум, половин век музикална история и една болезнена загуба. „Блонди“ се завръщат с нова музика, която обещава да събере всичко, заради което светът се влюби в групата – пънк, рок, танцувални ритми, провокация и неповторимия глас на Деби Хари.

Но предстоящият албум носи и особена тъга. Това са последните записи на Клем Бърк – барабаниста, който десетилетия наред беше двигателят на легендарната нюйоркска банда и почина през април 2025 г.

На 15 октомври 2026 г. „Блонди“ официално обявиха, че новият им албум „High Noon“ ще излезе на 26 февруари 2027 г.

Това ще бъде 12-ият студиен проект на групата и първият след „Pollinator“ от 2017 г.

Новината пристига в годината, когато „Блонди“ отбелязват половин век от излизането на дебютния си албум.

Деби Хари: Това е класическият „Блонди“, но с ново лице

„Този албум е класическият „Блонди“ – смесица от всичките ни различни влияния и периоди, превърната в нещо ново“, казва Деби Хари.

Певицата подчертава, че новата музика е здраво свързана с настоящето и отразява хората, в които музикантите са се превърнали днес.

Това не е просто завръщане към старите хитове. „High Noon“ обещава да съчетае познатата енергия на групата с нови музикални идеи.

В него рокендролът и пънкът ще се срещнат с танцувална музика и латиноамерикански ритми.

Последният подарък на Клем Бърк

Най-емоционалната част от историята е участието на Клем Бърк.

Барабанистът, един от основателите на групата, почина през април 2025 г. на 70-годишна възраст след битка с рака.

Неговата енергия и изключителен ритъм бяха неразделна част от звученето на „Блонди“ – от ранните пънк години до световните успехи на „Heart of Glass“, „Call Me“ и „Rapture“.

Работата по новия албум започнала още през 2022 г. в Ню Йорк.

Тогава никой не подозирал, че записите ще се превърнат в последното музикално наследство на Бърк с групата.

След смъртта му колегите му продължили работата по проекта, който сега придобива съвсем различно значение.

За почитателите на „Блонди“ това ще бъде възможност да чуят още веднъж барабаниста, превърнал ритъма в една от запазените марки на групата.

Джони Мар от The Smiths написа първата песен

За да отбележат завръщането си, музикантите представиха и първия сингъл от „High Noon“ – „Spectral Eyes“, заглавие, което може да се преведе като „Призрачни очи“.

Зад песента стои Джони Мар, легендарният китарист на британската група The Smiths.

Той не само е неин автор, но и свири на китара в записа.

Новото парче съчетава характерния хладен чар на Деби Хари с ярки китарни партии и енергичен ритъм.

И това не е единственото звездно име, което се появява в албума.

В записите участват още Глен Матлок – първият басист на Sex Pistols, Зак Кондън от Beirut, както и Джес Улф и Холи Лесиг от Lucius.

Така „High Noon“ събира музиканти от различни поколения и стилове – точно както „Блонди“ винаги са обичали да правят.

Песен от 1981 г. получава втори живот

Албумът съдържа общо 13 песни, сред които има и няколко любопитни истории.

„Heartbreak Kid“ е написана от китариста и съосновател на групата Крис Стайн, а вдъхновението му е покойният пънк музикант Джони Тъндърс.

„Sleepwalking“ е дело на Глен Матлок, докато „Man Who Had No Face“ е съвместна композиция на Стайн и Деби Хари.

Особено интересно е завръщането на „Little Metal Drummer“.

Песента първоначално е записана през 1981 г. за соловия албум „Heart on a Wall“ на клавириста Джими Дестри, също сред основателите на „Блонди“.

Още в оригиналния запис са участвали Деби Хари и Клем Бърк.

Сега музикантите ѝ дават нов живот – повече от четири десетилетия по-късно.

Така новият албум не само гледа напред, но и протяга ръка към собственото минало на групата.

От подземните клубове на Ню Йорк до световната слава

Историята на „Блонди“ започва през 1974 г. в Ню Йорк.

Деби Хари и Крис Стайн създават групата в среда, от която по-късно ще се родят някои от най-важните имена на пънка и ню уейва.

В началото музикантите свирят по малки клубове, сред които легендарният CBGB, превърнал се в люлка на американската алтернативна сцена.

Първият им албум излиза през декември 1976 г.

Постепенно групата променя представите за това как може да звучи рок музиката.

„Heart of Glass“ смесва рок и диско, „Call Me“ се превръща в един от най-разпознаваемите хитове на 80-те, а „Rapture“ влиза в историята като първата песен с рап елементи, оглавила американската класация Billboard Hot 100.

Деби Хари пък се превръща не просто във вокалистка, а в истинска икона – с платиненоруса коса, невъзмутимо излъчване и стил, който съчетава холивудски блясък с пънк бунтарство.

През 2006 г. „Блонди“ са приети в Залата на славата на рокендрола.

„Дълго и странно пътешествие беше“

Крис Стайн, който тази година навърши 76 години, не крие удивлението си, че групата отново има нов албум.

„Беше дълго и странно пътешествие, а ето ни отново с албум на „Блонди“, казва китаристът.

След това с характерния си хумор признава, че вече дори не знае какво да каже, освен да благодари на почитателите за подкрепата през десетилетията.

Записите на „High Noon“ са осъществени в Ню Йорк с продуцента Джон Конгълтън, работил и по предишния албум „Pollinator“. По-късно към проекта се включва Дейвид Ренч, който помага с допълнителната продукция и смесването на звука.

Междувременно художникът и режисьор Роб Рот подготвя визуалната концепция на новия проект, както и кратък филм с музика от него.

Албумът ще бъде достъпен на компактдиск, винил и в специални колекционерски издания, включително червен винил и касета.