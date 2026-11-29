„Нощ на мечтите“, благотворителната вечер на фондация „Силата на мечтите“, събра в историческото сърце на София представители на бизнеса, изкуството и обществения живот, колекционери и съмишленици. С много съпричастност, музика и щедрост те се обединиха в името на обща важна кауза - подкрепа на млади хора, израснали без родителска грижа или в условия на крайна бедност, за които пътят към висшето образование често изглежда много стръмен.

Ралица Евтимова, Филип Донков, Крисия, Драго Драганов, Стаси Айви, Цвета Макгрегър

Основателката на фондацията Ралица Евтимова и водещата на „Проект: Живот“ по БНТ Цвета Макгрегър разказаха за предизвикателствата пред младежите, които трябва да направят първите си самостоятелни стъпки без финансова подкрепа, насоки и сигурност за бъдещето. „Силата на мечтите“ им помага да продължат, осигурявайки както морална и психологическа подкрепа, така и средства за университетски такси, настаняване, обучения.

Благотворителният търг с над 20 редки и колекционерски арте факти и предмети беше от най-вълнуващите моменти. Произведения на Владимир Димитров-Майстора, Вежди Рашидов и Димитър Казаков-Нерон намериха новите си притежатели след оспорвано наддаване. Интересни бяха реквизити от различни шоута на bTV, дарени на фондацията от частната телевизия, както и пончо с автографите на националния футболен отбор на Швейцария.

Вниманието на гостите с емоционалната си стойност привлече играчка, изплетена от дете, подкрепено от „Силата на мечтите“. Талантливи артисти превърнаха събитието в истински празник - Крисия и Филип Донков, комикът Жорони Николов със съпругата си Виктория Куприна и дъщеря им Фрея. Драгомир Драганов, който пя мегахитове, и Стаси Айви дирижираха настроението и динамиката на вечерта, в която всички споделиха благотворителността и забавлението в името на сбъднатите мечти.