Васил Докев-Вадо рисува пеперудата като символ на свободата

ONE Gallery представя новата самостоятелна изложба на българския художник, чийто път преминава през София, Цюрих, Женева и Френската ривиера Васил Докев-Вадо. В експозицията „Метаморфоза“ той превръща пеперудата в единствен образ и главен герой на своя живописен разказ. Появяваща се в различни мащаби, цветове и състояния, пеперудата се превръща в знак – за промяната, свободата, крехкостта и способността непрекъснато да се създаваме отново. В творчеството на Вадо през годините има слънца, птици, хвърчила, а в новата му серия именно пеперудата концентрира изтънченост, красота, крехкост, променливост, трансформация. Авторът разработва собствена техника с прозрачни пластмасови повърхности, чрез които създава усещане за полет. Пеперудата е носител на самата идея за прехода – онзи момент, в който старата форма вече не е възможна, а следващата все още не е напълно известна. „Метаморфоза“ е изложба за промяната като естествено състояние на човека – и за свободата, която може да се появи след нея. За Васил Докев-Вадо има над 30 самостоятелни изложби в България, Европа и Северна Америка. Негови произведения се намират в галерии и частни колекции в България, Швейцария, Франция и САЩ. През 1995 г. „Tribune de Genève“ определя Вадо като „най-перфектния колорист“.