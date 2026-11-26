Една от емблематичните фигури на световната поп и рок музика от 80-те години си отиде. Анди Тейлър, легендарният китарист на британската група „Дюран Дюран“, почина на 65-годишна възраст след продължителна битка с рака на простатата. Музикантът е издъхнал на 23 ноември в дома си, заобиколен от своето семейство. Тъжната новина бе съобщена в съвместно изявление на близките му и неговите колеги от групата, публикувано на официалния сайт на „Дюран Дюран“.

„Той остави огромна празнина в сърцето ми“

С тези думи вокалистът на „Дюран Дюран“ Саймън Ле Бон се сбогува със своя дългогодишен приятел и колега.

В общо изявление Ле Бон, Джон Тейлър, Ник Роудс и Роджър Тейлър припомниха, че Анди е бил до тях още в началото на музикалния им път. Те отдадоха почит на неговия огромен талант, неподражаемото му чувство за хумор и енергията, която е внесъл в музиката на групата.

Съпругата му Трейси, с която са заедно повече от четири десетилетия, разказа, че въпреки световната слава семейството винаги е било на първо място за него. Двамата имат четири деца.

Китарата, която покори света

Роден на 16 февруари 1961 г., Анди Тейлър започва да свири на китара едва 11-годишен. През 1980 г. се присъединява към „Дюран Дюран“, след като отговаря на обява в музикално издание.

Следват години на феноменален световен успех. Тейлър е съавтор на емблематични песни като „Girls on Film“, „Rio“ и „Hungry Like the Wolf“. През 1985 г. групата записва „A View to a Kill“ за едноименния филм от поредицата за Джеймс Бонд. Същата година музикантите участват в историческия благотворителен концерт Live Aid във Филаделфия.

Тейлър развива и самостоятелна кариера, участва в супергрупата „The Power Station“ и работи с изпълнители като Род Стюарт. В началото на новия век се завръща в оригиналния състав на „Дюран Дюран“, с който записва албума „Astronaut“ през 2004 г.

Битката, която водеше до последно

През 2018 г. музикантът получава диагноза рак на простатата в четвърти стадий. Той оповестява заболяването си през ноември 2022 г., когато „Дюран Дюран“ са въведени в Залата на славата на рокендрола. Здравословното му състояние не му позволява да присъства на церемонията.

Въпреки тежката диагноза Тейлър не се отказва от музиката. През 2023 г. отново участва в записи на „Дюран Дюран“ за албума „Danse Macabre“.

Семейството му благодари на почитателите от цял свят за обичта и подкрепата, които са му давали сили през последните години от живота му.