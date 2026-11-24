Млади български дизайнери, утвърдени имена и международни гости ще се срещнат на едно от по-необичайните модни събития в София тази есен. На 27 ноември в NU Boyana Film Studios ще се състои второто издание на Half walk - платформа, която търси нов начин за представяне на модата и поставя колекциите в по-широк контекст отвъд традиционното дефиле. След първото издание през март 2026 г., което събра над 450 гости, проектът се завръща с нова артистична визия. Този път организаторите са избрали концепцията за „вечеря в пустинята“, а модата ще бъде съчетана с кино, сценография, музика и пърформанс.

Сред акцентите е участието на римската Accademia Koefia – институция с повече от век история в обучението и развитието на модни дизайнери. Академията ще представи селекция от авторски колекции в първото си участие на Балканите. В „Модаморфози“ има единствено правило – белият цвят. Сакото става суитшърт, костюмът се превръща в гащеризон, а роклята се разпада на аксесоари. Вдъхновенията започват от Овидий, за да стигнат от Мартин Маржела, Рей Кавакубо, Йоджи Ямамото и Джанфранко Фере.

Шестима млади родни дизайнери са избрани чрез националната селекция - Ангелина Долгова от НХА, Джесика Ружина, Емили Кайн, Ива Шопова, Селин Миткова (НБУ) и Стефани Сафиева (Югозападен университет). Специалните гости на шоуто са утвърдените Иван Донев – със „Златния шепот на пустинята“, Едис Пала и Николай Божилов.

Пространството на NU Boyana Film Studios ще бъде преобразено в сюрреалистичен пустинен свят, създаден специално за вечерта, в който ще се срещнат дизайн, изкуство и сценични форми. За младите автори това е и различна възможност да покажат не само умението си да създават дрехи, но и собственото си разбиране за образ, атмосфера и разказ.

Шоуто ще бъде открито от Димитър Аврамов, който ще представя колекцията „Аура“ на Semana. Публиката ще види творения на Ралица Ковачева, Тодор Тумбалев, Кристиана Медникарова /шапки с перли и седеф, вдъхновени от пустинята, оазисите и арабските пазари/, Елена Несторова /деконструкция на класическия костюм, асиметрия и сблъсък на материи, обеми и стилове/, Михаела Василева и Дебора Динкова с „Te, „ВръзкиТЕ“, Донка Боева – „Veil &Venom“, Вероника Киорогло, Сандрела Канаан и Шерлита. Глобален медиен партньор е Destinations TV с продуцент и основател Атанас Лазаров, а предприемачът, който подкрепя събитието, е Красен Кюркчиев.