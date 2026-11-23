Една от най-обичаните коледни комедии в историята на киното се готви за голямо завръщане. „Дисни“ работи по ново продължение на „Сам вкъщи“ (Home Alone), а голямата изненада е, че Маколи Кълкин може отново да влезе в ролята на Кевин Маккалистър повече от 30 години след първите два филма. Новината съобщава The Hollywood Reporter.

Проектът е в начален етап на разработка. Със сценария и продуцирането са ангажирани Сет Роугън и Евън Голдбърг, които работят заедно с Кълкин по негова идея за новата история. Филмът ще бъде реализиран чрез продуцентската компания на двамата Point Grey.

Роугън и Голдбърг са сред добре познатите имена в съвременната комедия. Те стоят зад продукции като „Суперяки“, „Ананас експрес“, „Да разлаем съседите“, „Кренвирш парти“ и сериала „Студиото“. Засега няма избран режисьор. Първите две части на поредицата бяха поверени на Крис Кълъмбъс.

Самият Маколи Кълкин неведнъж е давал знак, че би се върнал към образа, който го превърна в световна звезда още като дете. По време на турнето си „A Nostalgic Night with Macaulay Culkin“ през ноември 2025 г. актьорът призна, че не би отказал подобно предложение, ако историята е достатъчно добра.

Тогава той дори разкри собствената си идея за продължение, която обръща познатия сюжет с главата надолу. В нея Кевин вече е пораснал мъж, който отглежда дете и е разведен или вдовец. Вместо отново да се изправя срещу крадци, този път самият той ще остане заключен извън дома си, докато собственото му дете поставя капани, за да не го пусне вътре.

Така някогашното момче, което превърна дома си в непревземаема крепост, ще се окаже от другата страна на барикадата и ще трябва да се справя с номерата на собственото си дете.

Според публикации от лятото Кълкин вече се е срещнал с ръководителя на филмовото подразделение на Disney Дейвид Грийнбаум, за да представи концепцията си. Все още не е ясно дали бъдещият сценарий ще следва точно неговата идея, кога ще започнат снимките и кога филмът ще стигне до кината.