Музикалната монодрама „Алма“, създадена през 2024 г. от композитора Любомир Денев по либрето на писателя и диригент Герган Ценов, приковава вниманието на зрителя с психологическия си драматизъм, със силно въздействаща музика, която не само илюстрира, но и участва активно в действието. Разкрива дълбокия вътрешен свят на героинята Алма Малер и житейските събития, през които тя преминава на фона на световните катаклизми от началото до средата на XX век. Текст и музика се обединяват в едно, разказвайки невероятната история на екстремния живот на Алма Малер – композитор, муза, жена, любовница. Операта пресъздава богатата палитра от емоции, съпровождащи целия жизнен път на героинята, изпълнен с любов, музика, страдание, загуби, войни.

Пътят от идеята до премиерата в Ню Йорк

„Алма“ е забележителен пример за жанра музикална монодрама и събитие, което е с историческо значение – премиера на българска опера в Ню Йорк. Пътят на произведението започва преди две години с идеята на Любомир Денев да напише моноопера по либретото на Герган Ценов на английски език. Клавирът е завършен през август 2024 г., а по предложение на режисьорката Вера Немирова през ноември същата година композиторът създава и оркестрацията. Следва световната премиера на „Алма“ на 17, 18 и 19 март 2025 г. на сцена "Опера" в Държавна опера Русе, в рамките на Международния фестивал “Мартенски музикални дни". През юни е представена и в театър „Сфумато“ в рамките на МФ „Софийски музикални седмици“. Година по-късно – на 6 и 7 март 2026 г. – спектакълът е поставен и на Камерната сцена на Софийската опера и балет. А тази есен „Алма“ гостува в Ню Йорк – на 17 октомври 2026 г. тя бе представена в Theater at St. Jean.

Премиерата отвъд Океана носи особена символика, вероятно и неслучайно съвпадение – именно в Ню Йорк преминават последните години от живота на Алма Малер, превръщайки постановката в своеобразно нейно завръщане.

Два различни режисьорски прочита - Русе и Ню Йорк

В България и в САЩ монодрамата оживява в две различни, но еднакво въздействащи сценични интерпретации.

Постановката в Русе е дело на режисьорката Вера Немирова, а сценограф е Юлиан Табаков. Диригент е Велислава Скрильова. Участват Веселина Ботева на пианото и камерен ансамбъл на ДО Русе. Ролята на Алма Малер изпълнява Мария Хелгат – мецосопран и актриса от Мюнхен. Нейният опит в жанрово разнообразен репертоар напълно съвпада с естетиката на Денев. Интересно режисьорско решение на Немирова е обръщането на полетата на сцена и публика, преобръщането на пространството, като превръща залата в сценична площадка, а освен това тя въвежда малки роли – на прислужничката Ида (Ася Русева) и на децата.

Представянето в Ню Йорк, продуцирано от световноизвестния оперен бас Валентин Пейчинов, предлага различна гледна точка. Режисьорът Кевин Куртеманш залага на концертна форма, в която действието се развива между три стола. В своето есе „The Chamber of Memory and the Monument of History: A Triadic Study of the Monodrama from Schoenberg and Poulenc to Lyubomir Denev‘s Alma“ Веселин Хр. Нонински проницателно ги определя като “Манхатънска триада”, „символичен регистър на паметта“, в който „Алма води мълчалив диалог с трите епохи от живота си – браковете ѝ с Малер, Гропиус и Верфел, както и собствените си разслоени идентичности на композитор, муза и оцеляла жена“. Главната роля е поверена на сопраното Тереза Кастильо (ученичка на Пейчинов), подготвена от него и пианиста Хуан Лазаро след онлайн консултации с Любомир Денев. Тереза Кастильо пее на сцени като Lyric Opera of Chicago, Teatro Lirico di Cagliari, Carnegie Hall, Houston Grand Opera, The Kennedy Center, Opera Omaha, The Rose Theater at Jazz at Lincoln Center и др. Нейният глас се отличава с ярък, блестящ тембър и светъл висок регистър, което придава особена енергия на героинята. Амет Алом – диригент на „Алма“, но и активен пианист и композитор, музицира еднакво свободно както в концертни зали, така и в джаз клубове – между музиката на Бах и афро-кубинските ритми, между сцената и диригентския подиум. В резултат на този богат опит всяко жанрово сливане в неговите изпълнения звучи съвсем естествено, а тази негова енергия кореспондира с творческия стил на Денев. Амет Алом събира ансамбъл, следващ точния септет по партитура – пиано, струнен квинтет и ударни.

Музикалният език и драматургията

Характерно за творчеството на Любомир Денев е, че то е изключително разнообразно – той твори в различни музикални жанрове, в различни форми, а в композициите му се усеща взаимопроникване от различни стилове, използвайки пъстра палитра от музикално-изразни средства. Жанрът музикална монодрама дава възможност за свобода на изразните средства и на формата, а в „Алма“ благодарение на богатия музикален речник на Любомир Денев се изгражда дълбоката душевност на героинята, засилва се драматизмът и емоционалността на произведението. Тук бих искала да добавя и едно лично мнение – когато се запознах с монооперата „Алма“, ми направи впечатление един интересен факт – би могло да се направи паралел между разгърнатата личност на Алма Малер и индивидуалния творчески стил на Любомир Денев. Богатият музикален език с модерни виждания за музиката, в който има и авангард, и джаз, и класика, разгръща личността на героинята, изгражда многопластовия образ на Алма, едновременно с това отразява драматизма на събитията и подкрепя развитието на действието.

Самият Денев определя концепцията си за съвременна опера като „всички изкуства, съчетани в едно“, доразвивайки идеята на Вагнер за Gesamstkunstwerk. Тук веднага изниква и съпоставката – Вагнер и Алма Малер. Алма като музикант, композитор и слушател е била запленена от музиката на Вагнер и като че ли именно тази концепция най-добре ни предава нейните емоции, вътрешен свят и преживявания.

В тази връзка може да се отбележи и полистилистиката на вокалната партия. Денев споделя, че „според драматургията има класическо пеене, мюзикъл, оперета (Vienna was a fairy-tale), речитативи, шпрехгезанг, на места джаз-нюансировка (пристигането на Алма в Ню Йорк)“ и др.

Мелодия, хармония, ритъм и инструментален състав

Любопитно е, че Любомир Денев използва и цитати в партитурата на монодрамата. Те ни въвеждат във времето на действието. Цитирани са мотиви от симфонии на Малер, негова песен, германския химн „Deutschland uber alles“ в гротескна форма, както и песен от Алма Малер („Licht in der Nacht“). Денев споделя, че трансформира началните акорди на песента за въведението на монодрамата, а самият хроматичен профил служи като лайтмотив на различни места в операта. Той допълва още, че запознаването му с песните на Алма със сигурност се е отразило на музиката в някой мелодичен ход. В партитурата забелязваме и различни в стилистично отношение решения от гледна точка на мелодия, хармония и ритмика. Така „мостът към нашето съвремие“ според Денев „може да се разглежда и като съвременно претворяване на традиционни средства – мелодичната линия, хармоничните структури – от класически през би- и политонални, до атоналност, сонористика. Всичко това през призмата на моя композиторски опит и лични търсения-открития.“

„Алма“ е моноопера, в която инструментите не просто акомпанират или илюстрират, а участват в действието, в създаването на образите. Композицията на Любомир Денев е за камерен ансамбъл – пиано, струнен квинтет (две цигулки, виола, виолончело, контрабас) и богата група ударни инструменти (голям барабан, малък барабан, 2 том-тома, чинел, там-там, църковна камбана, глокеншпил, дървени блокчета).

Особен колорит в темброво, в ритмично отношение, внася разнообразието от ударни инструменти. Този камерен състав носи интимност, свързва се в едно с гласа на Алма и те заедно разказват историята за изкуство, любов, смърт, войни. Техният своеобразен диалог илюстрира вътрешния свят, чувствата на героинята, но въпреки своя интимен характер, не изолира фона на катастрофалните глобални събития.

Сравнение с известни монодрами

Интересно би било тук да се направи и сравнение с едни от най-известните монодрами на XX век –„Очакване“ на Арнолд Шьонберг и „Човешкият глас“ от Франсис Пуленк:

Оркестрация: Докато Шьонберг използва мащаба и внушителната звучност на големия симфоничен оркестър, Пуленк пише за камерен състав със среден мащаб (търсейки по-прозрачна звучност), то при камерния състав на Денев, именно диалогът между гласа и оркестъра поставя слушателя по-близо до случващото се, като съучастник в изповедта на героинята.

Време и пространство: Още една, изключително важна и отличителна особеност на „Алма“ е широкообхватният поглед към време и пространство. От една страна, продължителността на операта (85 мин.) е значително по-голяма от тази на оперите на Пуленк и Шьонберг. А от друга страна, това, което отличава „Алма“ съществено, е действието, което обхваща времето на един човешки живот, разказан чрез спомените и събитията, развиващи се между Виена и Ню Йорк. Тук, за сравнение може да се спомене, че в монодрамата „Човешкият глас“ действието се развива в рамките на едночасов телефонен разговор в спалнята на героинята, а в „Очакване“ на Шьонберг – в една нощ в мрачна и злокобна гора.

Драматургичен фокус: За разлика от нереалния кошмар и лудостта в „Очакване“ или психологическия разпад и самотата в „Човешкият глас“, в центъра на „Алма“ стои реална историческа личност и нейният болезнен избор между любовта (брака с Малер) и музиката, собственото ѝ композиторско призвание.

Значимост и новаторство на „Алма“

Денев и Ценов търсят съвременен прочит на жанра музикална монодрама. Направените паралели ясно показват как те разширяват границите на традиционната монодрама, техните новаторски подходи. Така „Алма“ се превръща в ярко постижение за съвременната българска музикална култура – от една страна – за пръв път е представена българска опера в Ню Йорк. И още повече – чрез своята мащабна времево-пространствена концепция, интимен, но драматично наситен инструментариум, богата театралност и полистилистика, монооперата убедително доказва жизнеността на жанра на световната сцена.

Автор: Гергана Константинова