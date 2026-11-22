Един актьор е убит. Един детектив трябва да разследва собствената си смърт. А истината може да се окаже далеч по-опасна от всяка измислица. Какво се случва, когато убийството излезе от страниците на романа и се пренесе на снимачната площадка? И как да откриеш убиеца си, ако все пак си още жив? В „Смъртоносен епизод“ Антъни Хоровиц /“Еднорог“/ отново ни въвлича в блестяща криминална загадка, в която границата между действителността и измислицата е толкова тънка, че може да се окаже смъртоносна. В новия роман от поредицата световният автор за пореден път демонстрира неподражаемото си майсторство да изгражда сложни загадки, изпълнени с хитроумни обрати, заблуждаващи улики и великолепно британско чувство за хумор. При това не пропуска да се надсмее над киноиндустрията, писателската суета и най-вече над самия себе си. „Смъртоносен епизод“ е изобретателен, остроумен и пристрастяващ криминален роман, в който всеки играе роля, никой не казва цялата истина, а финалът остава непредвидим до последната страница. Антъни Хоровиц е от най-популярните съвременни британски писатели, сценаристи и драматурзи. Автор е на международните бестселъри „Мозайка от убийства“, „Огледални убийства“, „Убийства с продължение“ и романите за Даниъл Хоторн. Както „Стандарт“ вече писа, Хорович има правото да продължи приключенията на Шерлок Холмс и Джеймс Бонд. Сценарист е на някои от най-обичаните британски криминални сериали, сред които „Убийства в Мидсъмър“ и „Войната на Фойл“.

Другият хит, който излезе тези дни със знака на „Еднорог“, е полюсно противоположен в интригите си, но не по-малко въздействащ - „Разговори с приятели“ от Сали Руни. Роман за всичко, което не смеем да изречем. Може ли приятелството да преживее любовта? А любовта - истината? Четирима души. Една неочаквана близост. И чувства, които никой не е готов да признае. С „Разговори с приятели“ Сали Руни, едно от най-ярките имена в съвременната литература, ни въвежда в свят на привличане и ревност, приятелство и предателство, интимност и болезнени мълчания. Роман, в който героите могат да разговарят с часове за политика, литература и изкуство, но се оказват безпомощни, когато трябва да говорят за собствените си чувства.

Франсес е студентка в Дъблин, която с най-добрата си приятелка Боби – те са бивша романтична двойка, участват в поетични четения. Двете изглеждат неразделни, макар отношенията им да са далеч по-сложни, отколкото признават. Една вечер се запознават с Мелиса - успешна писателка и фотографка, която ги въвежда в своя свят на артистични среди, красиви домове и привидно безупречни отношения. Скоро в живота им се появява и съпругът ѝ Ник - привлекателен актьор, чиято сдържаност прикрива собствените му несигурности. Между Франсес и Ник възниква привличане, което постепенно прераства в тайна връзка. Но онова, което започва като вълнуващо отклонение от обичайния живот, неусетно се превръща в болезнена зависимост. Кой кого обича? Кой кого използва? И възможно ли е да нараниш някого, без дори да си сигурен какво искаш? С изключителна чувствителност към нюансите на човешкото поведение Сали Руни изследва противоречията на поколение, което умее да анализира света, но трудно разбира себе си. Нейните герои говорят за свобода, равенство и независимост, докато се борят с ревността, желанието да бъдат обичани и страха от отхвърляне. Ирландска писателка е от най-интересните нови гласове в съвременната литература. Романите ѝ са преведени на десетки езици и се радват на огромен читателски интерес.