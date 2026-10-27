Кейт Куин отваря вратите на „Астралната библиотека“

Авторката на бестселъра „Диамантеното око“ поема в нова посока с магическа история за силата на книгите, убежището, което намираме в тях и световете, в които винаги сме мечтали да попаднем.

Какво би било, ако книгите не бяха просто истории, а врати към други светове, в които можем да намерим нов дом, да започнем отначало и да открием спасение, когато реалността стане непоносима? Именно тази мечта стои в основата на „Астралната библиотека“ - първият фентъзи роман на Кейт Куин, позната на българските читатели с историческите си бестселъри, сред които „Диамантеното око“. В новата си книга авторката съчетава магия, приключение и любов към литературата в история, посветена на всички, които някога са искали да останат още малко в света на любимия си роман.

Аликс Уотсън отдавна е научила, че книгите са по-надеждни от хората. Детството ѝ, белязано от бездомност, я е научило да не очаква твърде много от света, а в настоящето тя работи на три места и въпреки това едва свързва двата края. Единственото ѝ убежище е читалнята на Бостънската библиотека, където за кратко може да забрави собствените си проблеми и да се потопи в чужди истории. Докато един ден не открива скрита врата и не се озовава пред Библиотекарката - загадъчната пазителка на Астралната библиотека, магическо място, което предлага на изгубените възможност да намерят нов живот в страниците на любимите си книги.

За Аликс това е шансът, за който винаги е мечтала. Но преди да избере историята, в която да открие своя нов дом, тя разбира, че самата библиотека е застрашена. Могъщ враг е по следите на хората, на които тя някога е помогнала, а опасността заплашва да унищожи единственото място, където изгубените могат да намерят убежище. Заедно с Библиотекарката и един забележителен моден дизайнер Аликс се впуска в опасна надпревара през регентските салони на Джейн Остин, мъгливите улички на Шерлок Холмс и бляскавите партита на Джей Гетсби. Познатите литературни светове оживяват по неочакван начин, но този път героите трябва да се борят не само за собственото си спасение, а и за бъдещето на самата библиотека.

Зад фантастичната идея стои тема, която Кейт Куин приема съвсем сериозно. В интервю за Publishers Weekly авторката определя романа като „топла прегръдка за любителите на книгите“, но и като призив да осъзнаем колко важни са библиотеките. Според нея дори едно магическо място не е защитено от бюрокрация, съкращаване на бюджети и опити за контрол върху достъпа до знание. Така зад приключението се появява и въпросът за свободата да четем, да откриваме различни гледни точки и да намираме убежище в литературата.

Самата идея за романа се ражда по необичаен начин. В разговор с Writer’s Digest Куин разказва, че първо измисля заглавието The Astral Library, без все още да има история за него - нещо нетипично за обичайния ѝ творчески процес. Постепенно концепцията се оформя около въпроса какво би станало, ако човек можеше буквално да прекрачи в книгата, която обича. Резултатът е първото ѝ голямо отклонение от историческата проза към магическия реализъм - жанрова промяна, която ѝ позволява да изследва познатата ѝ любов към миналото през съвсем различна призма.

За българското издание на „Астралната библиотека“ авторката на „Трето царство“ и „Трифена“ Костадина Костова споделя: „Обяснение в любов към магията на библиотеките! Подарък за читателя, копнял да пристъпи в света на любимата си книга.“ Думи, които улавят сърцевината на романа - онази особена връзка между читателя и историите, които го приютяват, променят и му помагат да погледне на собствения си живот по нов начин.

Кейт Куин е автор на бестселъри на The New York Times и USA Today. Родена в Южна Калифорния, тя завършва Бостънския университет със специалност класическо пеене. Страстта ѝ към историята определя ранното ѝ творчество, посветено на Древен Рим, Ренесансова Италия и бурния XX век. Сред най-популярните ѝ произведения са „Мрежата на Алис“, „Ловджийката“, „Кодът на Роуз“ и „Диамантеното око“. С „Астралната библиотека“ Куин отваря нова страница в кариерата си, без да изоставя онова, което прави историите ѝ въздействащи - силните герои, увлекателното повествование и способността да ни пренася на места, които остават с нас дълго след последната страница.

„Астралната библиотека“ от Кейт Куин излиза на 27 октомври 2026 г. с логото на издателство „Софтпрес“ и в превод на Яна Парашикова.

Повече за книгата може да намерите на www.soft-press.com.