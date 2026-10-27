Заковаха Кирил Петков и Асен Василев. Нови показания за ареста на Борисов

Софийският градски съд допусна искането на прокуратурата за разпит на бившия вътрешен министър Бойко Рашков, бившия финансов министър Асен Василев, председателя на ДАНС Пламен Тончев и бившия заместник-председател на агенцията Петър Петров по делото срещу Кирил Петков. Бившият премиер е обвинен в длъжностни престъпления, свързани с ареста на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов.

Според прокуратурата разпитите са необходими, тъй като други свидетели по делото са посочили, че четиримата са присъствали на среща в кабинета на Кирил Петков, на която е бил обсъждан арестът на Борисов, пише БТА.

На следващото съдебно заседание, насрочено за 7 декември, ще бъдат призовани Асен Василев и Бойко Рашков.

Във вторник пред съда показания дадоха началникът на Националната служба за охрана ген. Емил Тонев и бившият главен секретар на МВР Петър Тодоров, който в момента е народен представител от „Прогресивна България“.

Тодоров повтори, че не е бил предварително информиран за ареста на Борисов и е научил за него непосредствено преди провеждането на акцията.

По думите му тогавашният директор на Главна дирекция „Национална полиция“ Венцислав Кирчев и вътрешният министър Бойко Рашков не са му дали смислено обяснение защо не е бил уведомен.

Междувременно наблюдаващият прокурор Ангел Кънев заяви пред журналисти, че ще поиска и самият Бойко Борисов да бъде разпитан.

Възможно е прокуратурата да настоява за показания и от бизнесмена Васил Божков, който е споменаван от голяма част от свидетелите във връзка с негови показания по случая.

Чували с пари и грешен адрес

Чували с пари, които полицията трябвало да открие в дома на Бойко Борисов, настояване лидерът на ГЕРБ да бъде изведен с белезници и наздравици в кабинета на Кирил Петков. Тази картина на събитията от 17 март 2022 г. описа пред Софийския градски съд началникът на НСО ген. Емил Тонев. Той беше разпитан по делото срещу бившия премиер Кирил Петков за ареста на Борисов, извършен по време на неговото управление.

Генералът разказа, че във вечерта на акцията бил извикан в Министерския съвет. Там разбрал, че полицията се готви да задържи Борисов в дома му в Банкя. Обсъждало се и какво трябва да бъде открито при претърсването.

„Бях извикан на среща в кабинета на премиера Кирил Петков. Разбрах, че ще се извърши арест на Борисов. Коментираше се, че трябва да се намерят чували с пари при претърсването на дома му“, заяви Тонев, цитиран от БТА.

По онова време Борисов продължавал да ползва държавна охрана. В дома му имало въоръжени служители на НСО, а полицията се готвела да влезе, без те предварително да знаят за операцията. Опасението било, че при подобна ситуация може да се стигне до опасно недоразумение между представители на две държавни служби.

Според Тонев тогавашният председател на ДАНС Пламен Тончев настоял охраната на Борисов да бъде предупредена. Началникът на НСО обясни, че впоследствие получил информация от Петър Петров, секретар на Съвета по сигурността към Министерския съвет, че полицаите наближават Банкя. Едва тогава той се свързал със служителя, който охранявал лидера на ГЕРБ.

В показанията си генералът посочи и кой според него е настоявал Борисов да бъде изведен с белезници. „Асен Василев държеше да се поставят белезници на Борисов“, заяви Тонев пред съда. Той уточни, че не си спомня подобно настояване да е отправял самият Кирил Петков.

Началникът на НСО разказа подробно и кои са били в премиерския кабинет. Първоначално там присъствали Кирил Петков, Асен Василев, тогавашният вътрешен министър Бойко Рашков, председателят на ДАНС Пламен Тончев и Петър Петров. По-късно дошли Калина Константинова, Лена Бориславова, Даниел Лорер със съпругата си и Румен Спецов.

Според свидетеля в кабинета се вдигали наздравици и присъстващите демонстрирали радост. Тонев описва тези сцени като част от вечерта, в която полицията извършваше една от най-шумните акции срещу бивш министър-председател в новата българска история.