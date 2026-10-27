Влизат в сила нови правила за регистрация на автомобилите

Важни промени за собствениците на автомобили влизат в сила от днес, като засягат едни от най-често използваните услуги в КАТ. Новите правила на МВР променят изискванията за проверка на автомобилите на канал, смяна на двигател, издаване на транзитни номера и регистрация на наследствени коли. Предвидени са сериозни административни облекчения, но и нови ограничения, с които шофьорите трябва да се съобразяват. Особено важно е предупреждението за автомобили на починали собственици, чиито регистрации могат да бъдат прекратени служебно, ако наследниците не предприемат необходимите действия.

Край на задължителния канал за много автомобили

Една от най-съществените промени засяга проверките на автомобилите в пунктовете на „Пътна полиция“. Според новите правила проверка на канал се извършва при определени случаи на промяна на регистрацията в друга област и смяна на собствеността, когато от първата регистрация на превозното средство не са изминали повече от 10 години.

За автомобилите, регистрирани в България преди повече от 10 години, изискването за такава проверка отпада при посочените промени. Това ще облекчи собствениците на по-стари автомобили, които досега трябваше да преминават през допълнителни процедури.

Проверка на канал вече няма да се изисква и при промяна на вида на горивото или екологичната категория в свидетелството за регистрация. Същото важи при издаване на дубликат заради изгубена първа или втора част на регистрационния талон. При подобна загуба се издава ново свидетелство за регистрация в двете части.

Само три пъти с транзитни номера

Ново ограничение се въвежда при издаването на транзитни регистрационни табели. За едно и също превозно средство те ще могат да бъдат издавани не повече от три пъти.

Промяната е важна за търговците на автомобили, фирмите за внос и собствениците, които използват временни номера преди окончателната регистрация. Досегашната възможност за многократно издаване на транзитни табели вече ще бъде ограничена.

Нови изисквания при смяна на двигател

Облекчения има и за собствениците, които сменят двигателя на автомобила си. При тази процедура вече няма да се изисква представяне на документ за собственост на новия двигател. Номерът му ще бъде вписван при проверката на автомобила на канал.

Има обаче важно условие. Ако поставеният двигател е с различен код или тип от предишния, ще бъде необходим технотест и удостоверение за промяна на конструкцията. Това означава, че административното облекчение не отменя техническите изисквания при съществени изменения на автомобила.

Наследниците вече няма да обикалят за пълномощни

Съществена промяна се въвежда и при регистрацията на наследствени автомобили. Когато превозното средство е придобито от двама или повече наследници, процедурата може да бъде извършена по искане само на един от тях, без да е необходимо писмено пълномощно от останалите. В свидетелството за регистрация обаче задължително се вписват всички съсобственици.

Облекчение има и при прекратяването на регистрацията, но само в изрично определени случаи. Един наследник ще може самостоятелно да подаде заявление при разкомплектоване на автомобила, тотална щета, конфискация или отнемане на превозното средство, както и при унищожаването му вследствие на пожар или природно бедствие.

Във всички останали случаи прекратяването на регистрацията ще изисква заявление от всички наследници или пълномощно, предоставено на един от тях.

Важен срок за автомобилите на починали собственици

МВР въвежда и специално правило за автомобилите, чиито собственици са починали преди 7 септември 2025 г., а наследниците все още не са заявили промяна в регистрационните данни.

За тези превозни средства е предвидено служебно прекратяване на регистрацията в Националния регистър на пътните превозни средства след изтичането на шест месеца от влизането в сила на наредбата. Това означава, че наследниците разполагат със срок до 27 април 2027 г. да уредят промяната, за да избегнат служебното прекратяване.

Промените са обнародвани в брой 97 на „Държавен вестник“ от 23 октомври и започват да се прилагат от днес, 27 октомври.