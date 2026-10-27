Времето се обръща! Дъжд и гръмотевици, задава се нов студ

Дъжд, гръмотевици и силен вятър ще определят времето в голяма част от България днес. Най-сериозни ще бъдат валежите в източните райони, докато Югозападна България ще се радва и на слънчеви часове. Температурите ще останат сравнително ниски, а по високите планински върхове ще вали сняг. През почивните дни се очаква ново застудяване, придружено от активизиране на валежите.

Дъждът обхваща Северна България

Днес над източната половина от страната ще бъде облачно, а следобед облачността ще се увеличи почти над цяла Северна България. На много места в източните райони ще има продължителни и значителни по количество валежи от дъжд, като в Североизточна България се очакват и гръмотевици. След обяд дъждът ще обхване много райони на Северна България, докато на югоизток валежите постепенно ще спират.

Най-благоприятно ще бъде времето в Югозападна България, където облачността ще е разкъсана и ще има слънчеви часове. Ще духа слаб до умерен северозападен вятър, който в източните райони временно ще се усилва. Максималните температури ще бъдат предимно между 9 и 14 градуса, а в София около 11 градуса.

Сняг по върховете, гръмотевици край морето

В планините облачността ще бъде значителна. Валежи от дъжд ще има в масивите от източната половина на страната, а следобед и в Западна и Централна Стара планина, Рила и Пирин. По високите върхове ще вали сняг, като границата между дъжда и снега постепенно ще се понижава. Вятърът ще бъде умерен, а по високите части и силен, от изток-североизток. На 1200 метра температурата ще достига около 6 градуса, а на 2000 метра ще бъде около минус 2 градуса.

По Черноморието ще преобладава облачно време с валежи от дъжд. По-интензивни ще бъдат те по северното крайбрежие, където ще има и гръмотевици. Ще духа умерен, временно силен и поривист северозападен вятър. Максималните температури ще са между 12 и 14 градуса, морската вода ще бъде 17-18 градуса, а вълнението ще достига 2-4 бала.

Ново застудяване през почивните дни

В сряда и четвъртък облачното време ще се задържи. В сряда валежите в Северна България ще продължат, предимно слаби, но в отделни североизточни райони все още ще има по-значителни количества. В четвъртък слаб дъжд се очаква на места в Северна и Източна България. Вятърът ще отслабне, но в четвъртък в източните райони отново ще се усили и ще се ориентира от север-североизток.

Минималните температури през двата дни ще бъдат предимно между 2 и 7 градуса, а в източните райони ще достигат 10 градуса. Максималните в сряда ще са между 11 и 16 градуса, а в четвъртък ще се повишат с 1-2 градуса. В петък облачността ще се задържи, като валежите ще бъдат главно в Южна България, а вятърът ще е умерен от северозапад.

През почивните дни и в понеделник времето отново ще се влоши. Със североизточния вятър ще започне ново понижение на температурите, като разликата между дневните и нощните стойности ще бъде малка. Валежите ще се активизират и на места има повишена вероятност да бъдат значителни. Възможно е дъждът да преминава в сняг и в по-ниските планински райони.