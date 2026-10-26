Катарзисът в Европа идва на две скорости

Бунтове срещу фалити. Крахът, на който в Мюнхен либералният елит се смееше ехидно

В историята има моменти, в които политическото високомерие придобива толкова гротескни размери, че се превръща в лобно място за самата власт.

Днес, през есента на 2026 година, Стара Европа преживява своя нов, дигитален и плашещо идентичен Версайски синдром. А лидерите й изглеждат така вглъбени в собствените си глобалистки принципи и медиен блясък, че не забелязват как земята се пропуква под краката им.

Политическият разпад

Символите на това откъсване са навсякъде, но най-силно блестят в Париж. Докато френските улици са огласявани от взривове на ужасяващи радикални протести, а международните финансови пазари масово разпродават френския държавен дълг, президентът Еманюел Макрон избра естетическото бягство - да пее със Селин Дион.

Това негово действие бе перфектната метафора за съвременния европейски елит. Пореден пир по време на чума, при който елитите предпочитат светлината на прожекторите пред суровия хляб на реалността.

Макрон обаче не е сам в тази версайска изолация.

На изток, в Берлин, новият германски канцлер Фридрих Мерц пое управлението, натоварен с исторически тежкото наследство на деиндустриализацията.

Вместо обаче да намери бързи решения за спасяването на германската икономическа машина, той затъна в рекордно нисък рейтинг и вътрешнопартийни раздори, доказвайки, че традиционните десноцентристки партии вече нямат имунитет срещу гнева на работещите хора.

В същото време в Рим италианският премиер Джорджа Мелони се оплете в собствената си мрежа от компромиси. В опит да се хареса на Брюксел чрез бюджетна дисциплина и на Вашингтон - чрез сложни геополитически маневри, тя забрави Юга.

Бруталният блокаж на превозвачите в Сицилия и Калабрия вече оставя фабриките за паста без брашно, а супермаркетите - с оредели рафтове.

В Мадрид политическият разпад на Стария континент придобива чертите на същинска испанска трагедия.

Премиерът Педро Санчес, прочут с изкуството на политическото оцеляване и сложните коалиционни пазарлъци, се оказва притиснат в ъгъла от най-разрушителната вълна от кризи в съвременната история на страната.

Докато испанските медии гърмят от корупционни скандали, стигащи до най-близкия му кръг, а десетки хиляди гневни граждани заливат улиците на Мадрид с искания за незабавната му оставка, Санчес избра тактиката на предсрочните парламентарни избори в пореден отчаян опит да спечели време.

Фасадата на Испания, брандирана като работещия икономически мотор на Европа, зловещо се пропука под тежестта на невиждана жилищна криза и социална война.

Докато масовият туризъм изпомпва наемите до непосилни за местните хора нива, страната е взривена от национални протести и гражданско неподчинение след трагични случаи на принудителни изземвания на имоти.

Вълната от палаткови лагери по централните площади и заплахите за общонационални стачки показват истинската картина на милиони млади испанци, които са притиснати от рекордна безработица, а реалните им доходи изостават драстично от инфлацията.

Всъщност Санчес ярко олицетворява южния нюанс на европейската агония - когато политическият елит е зает да жонглира със собственото си оцеляване, икономиката превръща улиците в бойно поле.

На север, в Хелзинки, политическият театър придоби още по-осезаеми форми под маската на геополитическо лидерство.

Финландският премиер Петери Орпо, чието управление завлече страната в най-тежката дългова криза от тридесет години насам и изхвърли над десет на сто от гражданите на улицата без препитание, избра да играе ролята на световен миротворец в Осло.

Докато източните гранични региони на Финландия икономически кървят, а фабриките затварят врати, Орпо се впусна в медийни сблъсъци с Доналд Тръмп под предлог, че брани европейската сигурност.

Този бляскав дипломатически PR обаче не успя да скрие провала у дома. Там, зад фасадата на НАТО и новопостроените гранични стени, финландското общество е разкъсвано от масови стачки и умора, а еуфорията от конфронтацията отдавна се е удавила в суровия реализъм на орязаните пенсии и празната държавна хазна.

Орпо сложи тъмен скандинавски щрих в общия портрет на едни объркани лидери, които продължават да вярват, че ако не могат да осигурят ръст на икономиката и доходите, ще закрепят властта си с продажба на илюзията за спасяването на света.

Икономическото пренареждане

Още по-голямата илюзия на либералния икономически модел обаче е вярването, че бизнесът може да съществува продължително в изкуствена среда, захранван с кухи субсидии, климатични лозунги и безкрайни дългове.

Реалностите днес с гръм и трясък затварят този лабораторен експеримент.

Европейската икономика преминава през невиждано от поне половин век пренареждане, което превръща Стария континент от глобален лидер във финансова жертва, като цената се плаща едновременно и от върха, и от дъното на корпоративната пирамида.

Едрият индустриален капитал в Европа, онзи, който десетилетия наред осигуряваше социалния мир чрез високи заплати и данъци, в момента преживява брутален шок.

Символично е това, което се случва по веригите на доставки. Когато транспортният колапс в Южна Италия принуди световни марки като Rummo и La Molisana изцяло да спрат или да свият производството на националната икона - пастата, това няма как да бъде сложено в графата на обикновена браншова стачка. То е поредна червена лампа, че кръвоносната система на Европа опасно се запушва.

Докато властта гази пожарите, корпоративният елит панически бяга. Международните инвеститори масово разпродават френски и италиански държавни облигации.

Ритейл гиганти като френския Carrefour отчитат милионни загуби от застраховки след вандализма на левите радикали, превърнали супермаркетите в своя основна мишена.

Големият капитал вече разбира, че комбинацията от непосилни енергийни разходи и улична нестабилност прави производството в Европа нерентабилно, и тихичко започва да изнася мощностите си към по-предвидими географски ширини.

На другия полюс е малкият и средният бизнес, смятан за гръбнак на европейската средна класа.

Ако обаче едрите акули имат финансови буфери да мигрират, то кварталният пекар, семейният фермер и местният превозвач са оставени на уличната буря, в която зелената сделка донесе не очаквания по-чист въздух, а непосилни регулации и в която милиардните евросубсидии потънаха в джобовете на нови ВЕИ олигарси.

Малкият бизнес се оказа в опасно менгеме. Бруталният скок на дизела и инфлацията му изядоха печалбата, а политиката на отворени врати наводни пазара на труда с неквалифицирана миграция, която свали качеството и подкопа социалните системи. Очаквано, не успя да реши и проблема с реалната производителност.

Когато държавата спре да гарантира сигурността на превозите и предвидимостта на разходите, икономическото пренареждане става насилствено - големите фабрики затварят за седмици, малките търговци фалират за дни, а свободният пазар отстъпва място на икономика на оцеляването.

Двете скорости на срива

Най-неприятната новина за всички нас, европейците, е, че континентът ни вече не е сигурното убежище за капитали. Той все повече се превръща в рискова зона, където бизнесът е заложник на политическата слепота.

Но ако искаме да разберем докъде ще ни доведат днешните бурни процеси, не бива да разглеждаме Европа като монолитен блок.

Икономическата логика на катарзиса разделя континента на две скорости, които се движат в огледални посоки, но фатално се срещат в крайната точка на историческия провал на досегашния модел.

Южна Европа - Италия и Франция - се движи по формулата „бунтове, които водят до фалити“. Там икономиката е силно зависима от услугите, логистиката и ежедневното потребление, а политическият темперамент е взривоопасен.

Скокът в цените на горивата изкара шофьорите на камиони по пътищата на Сицилия и Калабрия за часове. В момента, в който левите радикали и синдикатите блокираха пристанищата и рафинериите, те задействаха доминото.

Уличният бунт удуши логистиката, празни рафтове зейнаха в супермаркетите, а заводите обявиха, че спират.

Северът обаче се движи по обратния, но далеч по-опасен коловоз - „фалити, които водят до бунтове“.

Германската икономика, доскорошният локомотив на Европа, бе зачената от евтината енергия, която войната в Украйна брутално прекъсна.

Германците никога не излизат на барикади при първия скок на инфлацията - те имат своята вековна институционална дисциплина. Затова и сривът там започна тихо, в счетоводните баланси на компании и държава.

Корпоративните несъстоятелности в Германия вече удариха рекордно 13-годишно дъно - над 1400 фалита на месец, засягайки знакови сектори от автомобилостроенето до търговията на дребно.

Безпрецедентният трус във Volkswagen доведе за първи път в 87-годишната история на автомобилния гигант до затваряне на заводи в Германия. Компанията прекрати десетилетната си програма за сигурност на работните места**, а десетки хиляди работници излязоха на протести с подкрепата на** мощния синдикат IG Metall.

Химическият гигант BASF и производителите на автомобилни части като Continental и ZF Friedrichshafen съкратиха десетки хиляди работни места на родна земя, пренасочвайки инвестициите си към САЩ и Китай заради непосилните цени на енергията в Германия след спирането на руския газ.

Бюджетните съкращения и реформите, предприети от канцлера Фридрих Мерц в опит да се удари спирачка пред дълга, предизвикаха мащабни вълнения.

Масовите протести в железниците, по летищата, в публичните услуги, организирани от синдиката Ver.di, дадоха ясния сигнал, че Северът тепърва навлиза в своята фаза на улична дестабилизация.

Историята ни напомня, че когато германският работник излезе на бунт, той не го прави просто защото е повишена цената на дизела. А защото е изплашен, че цялата социална държава се разпада пред очите му.

Голямото пренареждане

Голямата ирония е, че левите радикали, екоактивисти и синдикати, които днес палят министерства в Тирана, чупят витрини в Париж и блокират магистрали в Южна Италия, изпълняват ролята на своеобразен политически овен. Те разбиват вратите на настоящото либерално статукво, но няма точно те да влязат през тях.

XX век е живото доказателство, че когато икономическият срив донесе битов хаос и усещане за институционално безсилие, уплашеното общество и притиснатият бизнес бързо се отказват от левите утопии и търсят друго. Закон и ред.

Затова и прогнозата на повечето анализатори е, че настоящите трусове подготвят почвата за масирано настъпление на десните националисти в Европа.

Във Франция Марин Льо Пен вече изглежда неизбежна алтернатива за 2027 г., предлагайки на инвеститорите драстично орязване на държавните разходи за овладяване на дефицита.

В Италия разочарованието от балансите на Мелони вече ражда още по-твърди и консервативни субекти, като движението на генерал Ваначи.

Харесва ли ни или не, Европа влиза в епохата на икономическия протекционизъм, затварянето на граници и брутални мерки за овладяване на улицата.

И днес, когато всеки от Стария континент гледа с нескрит ужас уличните пламъци на Юга и тихите индустриални фалити на Севера, пророчески отекват думите на американския вицепрезидент Джей Ди Ванс - същият, на чиито предупреждения за цената на политическото високомерие и енергийното самоубийство европейските лидери преди година и половина ехидно шушукаха по кулоарите на Мюнхенската конференция по сигурността. Страховитата реалност насила изкриви усмивката от лицата им.