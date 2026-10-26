Тръмп готви политическа сензация. Нова позиция за Орбан

Администрацията на американския президент Доналд Тръмп обсъжда изключително необичаен дипломатически ход - издигането на бившия унгарски премиер Виктор Орбан за генерален секретар на ООН. Вашингтон вече е предложил идеята на самия Орбан и проучва възможността кандидатурата му да получи съвместната подкрепа на САЩ, Русия и Китай.

Планът все още очаква окончателно решение, но американски представители смятат, че бившият унгарски лидер има реални шансове да получи необходимото мнозинство в Съвета за сигурност. Разкритието направи „Уолстрийт джърнъл“, позовавайки се на източници от три държави.

Как се родила идеята Орбан да оглави ООН

Според изданието американски представители от известно време обсъждали какъв политик биха искали да видят начело на световната организация. В разговорите многократно се появявало името на Виктор Орбан, известен с консервативните си позиции, твърдата си политика срещу масовата миграция и противопоставянето си на редица инициативи на Европейския съюз.

Първоначално американските дипломати говорели за човек „като Орбан“, който би могъл да промени начина, по който функционира ООН. При контактите им с представители на Русия и Китай обаче станало ясно, че подобна кандидатура би могла да получи положителен прием и от Москва, и от Пекин. Така във Вашингтон постепенно стигнали до въпроса защо да не бъде предложен самият Орбан.

Представител на Държавния департамент признал пред „Уолстрийт джърнъл“, че на пръв поглед подобно предложение изглежда налудничаво. Според него обаче политическата логика зад идеята е напълно сериозна, тъй като съвпадането на интересите на трите големи сили би създало необичайно благоприятна ситуация за кандидата.

Американските власти вече са потърсили контакт с Орбан, за да проверят дали би проявил интерес към поста. Той приел предложението благосклонно, но с известни резерви. Като политик с ярко изразени национални позиции бившият унгарски премиер не бил склонен да влиза в надпреварата, ако не е достатъчно убеден, че може да я спечели. Потърсен за коментар от американското издание, Орбан отказал да говори по темата.

Вашингтон вече пресмята гласовете

Най-интересната част от плана е възможността Виктор Орбан да бъде издигнат като общ кандидат на САЩ, Русия и Китай. Според информацията на „Уолстрийт джърнъл“ подкрепата на Москва и Пекин се смята за вероятна въз основа на проведени дипломатически разговори, макар официална договореност все още да не е обявена.

Американски представител посочил, че Орбан може сравнително сигурно да разчита на осем гласа в 15-членния Съвет за сигурност на ООН. Според предварителните изчисления достигането на десет гласа също изглежда постижимо. Това би създало сериозна политическа тежест зад кандидатурата на бившия унгарски премиер.

Големият въпрос е как ще реагират Великобритания и Франция, които като постоянни членове на Съвета за сигурност разполагат с право на вето. Двете европейски държави традиционно са предпазливи при използването на това правомощие, но евентуалното издигане на Орбан със съвместната подкрепа на Вашингтон, Москва и Пекин би ги изправило пред изключително деликатно решение.

За избора на генерален секретар е необходима препоръка на Съвета за сигурност, след което Общото събрание на ООН назначава кандидата. Затова евентуалното обединяване на трите големи сили зад Орбан би било важна стъпка, но няма автоматично да му гарантира поста.

Защо Тръмп иска точно Орбан

Според представител на американската администрация бившият унгарски премиер е идеалният кандидат за консервативното движение MAGA, което стои зад Доналд Тръмп. Причината е в политическия му профил - противник на масовата миграция, критик на либералните неправителствени организации и политик, който години наред влиза в конфликти с европейските институции.

Във Вашингтон смятат, че Орбан притежава качество, което липсва на много от останалите претенденти - опита да упражнява реална политическа власт и да устоява на силна институционална съпротива. Един от чуждестранните дипломати, цитиран от „Уолстрийт джърнъл“, дори направил любопитно сравнение. Според него повечето кандидати имат качествата на секретари заради дългогодишния си дипломатически и административен опит, докато Орбан би бил по-скоро генерал.

Доналд Тръмп отдавна поддържа близки отношения с унгарския политик. Американският президент подкрепи Орбан на парламентарните избори в Унгария през април, а вицепрезидентът Джей Ди Ванс участва лично в кампанията му. Въпреки загубата на Орбан и оттеглянето му от премиерския пост политическите връзки между тях са останали силни.

Според източник, запознат с подготовката, евентуалното публично обявяване на кандидатурата е било оставено за след междинните избори за Конгреса на САЩ през ноември. Ако Орбан реши да участва, се очаква Тръмп и Ванс отново да застанат зад него.

Надпреварата за поста вече започна

Мандатът на настоящия генерален секретар Антониу Гутериш изтича на 31 декември, а подготовката за избор на негов наследник вече навлиза в активна фаза. Сред участниците в надпреварата е дипломатът от Обединените арабски емирства Лана Нусейбе, която се включи официално през изминалата седмица.

Според „Уолстрийт джърнъл“ Нусейбе разполага със сериозен дипломатически опит и набира подкрепа, но кандидатурата й може да се сблъска с критики заради ролята на Обединените арабски емирства в конфликта в Судан. Предстои тя да отговаря на въпроси, а в сряда в Съвета за сигурност е планирано ново предварително гласуване, което ще покаже отношението към отделните претенденти.

Възможно е в надпреварата да се включат и други кандидати. При евентуално официално издигане на Виктор Орбан обаче изборът би придобил съвсем различно политическо измерение, тъй като зад него могат да застанат три от най-влиятелните държави в света.

„Уолстрийт джърнъл“ с критика към плана

Редакционната колегия на американското издание, която публикува разкритието, не крие скептицизма си към кандидатурата. Според нея Орбан би могъл да се превърне в защитник на политиката на Владимир Путин и други авторитарни лидери, вместо да бъде независим посредник в международните конфликти.

Изданието обръща внимание и на противоречията в политическия образ на Орбан. Макар да се представя като защитник на западната цивилизация, той поддържа тесни отношения с Китай и дълго време влиза в остри спорове с Европейския съюз, докато Унгария продължава да се възползва от европейското финансиране.

От американската администрация обаче виждат в същите характеристики доказателство, че Орбан би могъл да промени установените правила в световната организация. Според цитираните дипломати той няма да бъде респектиран от традиционния управленски елит на ООН и ще е готов да упражнява власт дори при силна съпротива.

Засега Виктор Орбан не е обявил дали ще приеме предложението. Ако Вашингтон успее да съгласува кандидатурата му с Москва и Пекин, това може да доведе до една от най-необичайните надпревари за генерален секретар в историята на ООН. А решението на бившия унгарски премиер ще покаже дали той е готов да размени националната политика за един от най-влиятелните дипломатически постове в света.