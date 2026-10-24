Журналистите, пишещи за култура и спорт остават без работа. Вестник „Телеграф" съкращава хора

Един от най-старите и влиятелни британски вестници – „Дейли Телеграф“, се готви за радикална промяна. Изданието планира да съкрати част от служителите си и да се превърне в глобална медийна компания, в чиято работа изкуственият интелект ще има все по-голяма роля.

Новината идва само четири месеца след като германският медиен гигант „Аксел Шпрингер“ придоби „Телеграф Медия Груп“ за 575 милиона британски лири, или приблизително 680 милиона евро, съобщават ДПА и Пи Ей Мидия.

Според британския вестник „Гардиън“ до 100 работни места са застрашени, като най-тежко ще бъдат засегнати редакциите за култура и спорт.

„Трудни решения за бъдещето на бизнеса“

Служителите научили за предстоящите промени в петък сутринта, 23 октомври, когато получили вътрешно съобщение от ръководството.

В него се посочва, че са взети „трудни решения за бъдещето на бизнеса“.

Каролин Хълшоф Пол, главен изпълнителен директор на „Телеграф Медия Груп“, обясни, че продължителната несигурност около собствеността на вестника е ограничавала възможностите му да се развива.

„По време на процеса по продажбата „Телеграф“ имаше ограничена възможност да инвестира, да се адаптира и да се развива с темпото, което изискваше пазарът“, заяви тя.

Според ръководството медийната индустрия се променя с огромна скорост и традиционният модел на работа вече не е достатъчен.

От британски вестник до глобална компания с изкуствен интелект

Новият собственик има далеч по-големи амбиции от обикновено преструктуриране на редакцията.

„Нашата амбиция е да превърнем „Телеграф“ от водещ британски вестник в глобална, задвижвана от изкуствен интелект компания за медии и информация от най-високо ниво – основана на надеждна журналистика, преки взаимоотношения с нашата аудитория и експертиза, която ни отличава“, заяви Каролин Хълшоф Пол.

Промените ще засегнат не само начина, по който се създава съдържанието, но и цялостната организация на медийната група.

„За да осъществим тази амбиция, трябва да променим начина, по който сме организирани, начина, по който се вземат решенията, както и това, къде насочваме ресурсите си и как постигаме ефективност. Нуждаем се от по-ясна отчетност, по-бързо вземане на решения и по-опростена, по-ефективна организация“, добави тя.

Според информацията на „Гардиън“ новата стратегия предвижда развитие на видео- и аудиосъдържание, събития, дигитални продукти, лицензионна дейност и услуги за бизнеса.

Планира се и разширяване на международната аудитория, особено при отразяването на външната политика, отбраната и икономиката.

Докато ръководството говори за технологично обновление, сред служителите на изданието расте тревогата.

По информация на „Гардиън“ някои журналисти са били уведомени за предстоящото освобождаване още в четвъртък, а други са получили съобщения и телефонни обаждания в петък.

Особено сериозни промени се очакват в отделите за култура и спорт.

Самата медийна група не е потвърдила официално броя на работните места, които ще бъдат закрити. Ръководството обяви началото на формална процедура по консултации във връзка със съкращенията.

Сделка за 575 милиона паунда след три години несигурност

През юни 2026 г. „Телеграф“ окончателно премина в ръцете на „Аксел Шпрингер“. Така приключи продължила три години сага около собствеността на британското издание.

Още при приключването на сделката германската компания обяви, че възнамерява да ускори цифровата трансформация на вестника, да използва изкуствения интелект за растеж и да разшири значително присъствието му на американския пазар.

„Аксел Шпрингер“ притежава и други влиятелни медийни марки, сред които „Политико“, „Бизнес Инсайдър“, германските „Билд“ и „Ди Велт“.

Промените в „Телеграф“ са поредният пример за преструктуриране на традиционна медия в условията на бързо технологично развитие. Засега обаче остава неясно колко от застрашените работни места ще бъдат окончателно закрити и как изкуственият интелект ще промени ежедневната работа на журналистите.