Пламъци погълнаха „Орловото гнездо“ на Хитлер! Полицията задържа заподозрян

Една от най-известните исторически сгради, свързани с Адолф Хитлер, е обхваната от пламъци. Голям пожар избухна в алпийската резиденция „Келщайнхаус“, известна като „Орловото гнездо“, в германската провинция Бавария, съобщава BBC.

Полицията е задържала заподозрян, но все още не е установено дали той има връзка с възникването на огъня.

Сигналът за пожар е получен в петък вечерта, в 21:15 часа местно време, от диспечерите в Траунщайн.

Когато пожарните екипи пристигнали на мястото, сградата вече била обхваната от пламъци.

200 спасители срещу огъня в Алпите

Борбата с пожара се оказала изключително трудна заради разположението на историческата резиденция високо в планината.

Стръмният и труднодостъпен терен възпрепятства работата на пожарникарите и усложнява доставянето на необходимата техника.

По данни на полицията огънят все още не бил потушен в ранните часове на събота.

В спасителната операция участват около 200 служители на аварийните служби.

Към момента няма съобщения за пострадали хора.

Германските власти са започнали наказателно разследване, което трябва да установи причината за пожара и дали задържаният заподозрян е свързан с него.

Резиденцията, в която Хитлер планирал войната срещу СССР

„Орловото гнездо“ се намира над град Берхтесгаден, сред впечатляващите върхове на Баварските Алпи.

По време на нацисткото управление Хитлер използвал резиденцията като едно от местата, от които упражнявал властта си.

Там се срещал с военни командири, включително при подготовката на германското нахлуване в Съветския съюз през 1941 година.

Районът около Берхтесгаден имал и особено значение за нацистката пропаганда.

Хитлер използвал алпийските пейзажи като декор за пропагандни филми, в които бил представян като човек, обичащ животните и природата.

Тези изображения били част от усилията на режима да изгради благоприятен публичен образ на диктатора, зад който стояла действителността на нацисткия терор.

Оцеляла след войната, превърнала се в туристическа забележителност

„Келщайнхаус“ е завършена от нацистите през 1938 година.

Въпреки разрушенията, които Германия претърпява в края на Втората световна война, сградата оцелява след поражението на режима през 1945 година.

През следващите десетилетия тя се превръща в популярна туристическа дестинация, привличаща посетители с необичайното си местоположение и историческото си минало.

Днес в сградата се помещава планински ресторант.

Официалният сайт на обекта определя мястото като предупреждение за бездните на нечовешката нацистка диктатура.

Историята на „Орловото гнездо“ остава неразривно свързана с престъпленията на режима.

По време на Втората световна война Хитлер и неговите последователи носят отговорност за смъртта на десетки милиони хора, включително за систематичното масово избиване на европейските евреи.

Ще оцелее ли историческата сграда след пожара?

Засега германските власти не са съобщили какви са щетите по „Келщайнхаус“ и дали конструкцията на сградата е сериозно засегната.

Предстои разследващите да установят как е възникнал пожарът и каква е ролята на задържания заподозрян.

Сега една сграда, оцеляла след краха на Третия райх и превърнала се в историческо предупреждение за престъпленията на нацизма, отново се оказа в центъра на драматични събития.